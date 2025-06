Hansi Flick au Real Madrid, les véités de Toni Kroos

Real Madrid vs Majorque

L'ancien milieu de terrain du Real Madrid, Toni Kroos, est toujours à l'aise pour donner son avis direct sur les questions du monde du football.

L'ancien champion du monde a une fois de plus fait la une des journaux grâce à ses contributions au podcast « Einfach mal Luppen », qu'il anime avec son frère, Felix Kroos. Cette fois, les deux hommes débattaient du contraste entre l'entraîneur barcelonais Hansi Flick et les méthodes employées par Carlo Ancelotti au Real Madrid.

Si Flick a marqué les esprits à Barcelone grâce à son approche avenante, il ne fait aucun doute qu'il apportait une contribution précieuse, notamment en matière de ponctualité. À trois reprises, Jules Koundé a été écarté pour être arrivé en retard aux réunions d'équipe, tandis qu'Inaki Pena a également été mis sur le banc pour la même raison.

Kroos estime que les joueurs du Real Madrid « auraient ri ».

Kroos et Flick ont travaillé ensemble lorsque ce dernier était entraîneur adjoint de l'équipe nationale allemande, puis à nouveau lorsqu'il a pris ses fonctions de sélectionneur. Il connaissait bien…

« Avec Hansi, certains joueurs ont été écartés de l'équipe pour être arrivés en retard à une réunion. C'est arrivé plusieurs fois au Barça », a rapporté Sport.

« Ce sont des philosophies différentes. Au Real Madrid, on aurait ri. Souvent, on ne savait pas qui allait être en retard, le joueur ou l'entraîneur. C'est une mentalité différente, ne pas laisser quelqu'un jouer parce qu'il est en retard de cinq minutes à une réunion. »

Cependant, Kroos n'a pas précisé lequel était le meilleur à ses yeux.

« Ils sont simplement différents. Ils sont tous les deux bons. On pourrait dire que le jeu de Flick est typiquement allemand. »

C'est un sujet qui pourrait intéresser Valdebebas cette saison. Xabi Alonso est arrivé au Real Madrid et a fait partie du vestiaire le plus cher de l'histoire. Pourtant, l'entraîneur basque a passé beaucoup de temps en Allemagne, à la fois comme entraîneur et comme joueur. L'un des premiers messages d'Alonso à l'équipe a été d'exiger 200 % de ses joueurs.