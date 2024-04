Hakimi cash sur Mbappé !

Achraf Hakimi a évoqué en conférence de presse la mentalité de Kylian Mbappé avant le choc face au Barça en C1.

A la veille du match retour du quart de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone, le Parisien Achraf Hakimi a évoqué face aux médias la mentalité de Kylian Mbappé pour ce match très important.

Si l’attaquant a été discret lors de la défaite à l’aller, son coéquipier est convaincu que le lauréat du Mondial 2018 avec les Bleus répondra présent.

Mbappé est à fond

"On n’a pas beaucoup échangé cette semaine. Il sait ce qu'il doit faire, nous tous, nous savons ce que l'on a besoin de faire mardi. On vient pour gagner et lui, il est prêt et nous sommes prêts. Tous ensemble on va ramener la victoire.", tonne ainsi le Marocain.

Toujours en conférence de presse, Hakimi qui était suspendu au match aller, estime que tous les joueurs franciliens sont déterminés à décrocher leur place en demi-finale: "Il faudra tout donner pour décrocher la victoire. Je sens Mbappé très motivé, comme toute l'équipe. C'est le moment de montrer qu'on est prêts et de changer le résultat de l'aller." Peu inspiré au match aller, Kylian Mbappé a généré moult critiques concernant sa motivation alors que son départ du PSG a déjà été annoncé. Le Bondynois sait exactement quoi faire pour faire taire les détracteurs.