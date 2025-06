Hakim Ziyech, la destination étonnante

Hakim Ziyech et Edin Dzeko pourraient rejoindre Bologne, en Serie A, alors que les Rossoblu cherchent à consolider leur saison victorieuse.

Le club italien de Bologne est en contact avec Dzeko depuis plus d'une semaine et espère obtenir une réponse définitive concernant son éventuelle arrivée cette semaine, selon la Gazzetta dello Sport. Parallèlement, une offre pour Ziyech est également à l'étude, mais aucune décision n'a encore été prise.

Dzeko a rejoint le club turc de Fenerbahçe en provenance de l'Inter Milan en 2023, mais quittera le club cet été à l'expiration de son contrat. Le contrat de Ziyech avec le club qatari d'Al-Duhail arrive également à échéance. Bologne et Dzeko n'ont pas encore défini la durée et le salaire de leur contrat, le club proposant un contrat d'un an avec une option pour un deuxième contrat d'une valeur de 1,5 million d'euros par an.

Bologne pourrait convaincre les deux joueurs de rejoindre le club grâce à leurs performances européennes la saison prochaine. Ils ont remporté leur premier trophée en 50 ans en battant l'AC Milan en finale de la Coupe d'Italie à Rome (1-0). Le seul but de la victoire est venu de Dan N'Doye.

L'article continue ci-dessous

Le directeur de Bologne, Giovanni Sartori, espère finaliser les recrutements de Dzeko et Ziyech afin d'apporter de la profondeur et de l'expérience à son équipe la saison prochaine. Pour Dzeko et Ziyech, cela pourrait être l'occasion de continuer à évoluer au plus haut niveau européen.