"J'ai la haine", les regrets de Kolo Muani sur la finale de la Coupe du monde France-Argentine

Randal Kolo Muani est revenu sur la finale perdue du Mondial 2022 avec les Bleus et son occasion manquée en prolongation.

Trois mois après son occasion manquée en finale de la Coupe du monde 2022 face à Emiliano Martinez, Randal Kolo Muani est de retour en équipe de France. L'attaquant de l'Eintracht Francfort a été sélectionné par Didier Deschamps pour affronter les Pays-Bas (24 mars) puis l'Irlande (27 mars) à l'occasion des éliminatoires de l'Euro 2024.

Avant ces deux rendez-vous, « RKL » a accordé un long entretien à nos confrères de L'Equipe dans lequel il revient longuement sur la Coupe du monde 2022.

Sur son absence initiale de la liste des 26 de Didier Deschamps

« Je n'étais pas dégoûté. Je me suis directement dit qu'il fallait que je sois là dans la prochaine liste, que c'était à moi de m'améliorer. Il ne faut pas mal le prendre, même si j'étais là en septembre. C'était plus logique que Christo (Christopher Nkunku) y soit car il était un peu plus performant que moi en Championnat. Ça m'a plus donné envie de continuer à travailler et aller de l'avant. »

Sur le forfait de Nkunku et sa sélection pour le Mondial 2022

« Le coach m'appelle et me dit qu'il a besoin de moi en me disant de trouver un vol et de venir à Doha. J'ai pris un taxi et je suis parti à l'aéroport direct. Pour être honnête, je m'attendais un peu à ce coup de téléphone car j'avais eu quelques bruits avant. Mais j'étais triste pour « Christo » quand même, je n'aime pas trop prendre la place de quelqu'un. J'aurais préféré être appelé avant. Je lui ai même envoyé un message pour m'excuser. »

Sur son entrée en jeu à la 41e minute de la finale du Mondial 2022

« On a passé 40 minutes où ça s'est très mal passé. On est entrés pour changer la donne avec Marcus (Thuram, à la place d'Olivier Giroud), amener quelque chose de nouveau. Je pense qu'on l'a fait en deuxième période. […] Je crois que je fais une faute en entrant. Je suis rentré dans le défenseur et là je me suis dit que j'étais bien. Parce qu'ils mettaient des coups et qu'on n'avait pas trop de répondant. Le fait d'avoir mis un coup direct, dans ma tête ça a été : « OK, toi aussi en face tu vas passer un mauvais quart d'heure. » Ils avaient du vice, ils voulaient nous distraire. »

Sur son occasion manquée à la 120+3e minute de la finale du Mondial 2022

« Ça aurait pu changer ma vie. J'aurais préféré la mettre au fond, comme tout le monde. Comme tous les Français, mais c'est arrivé et ce sont les aléas de la vie. Après, quand je la regarde encore, je trouve que j'ai pas mal de possibilités. Mais sur le terrain, ça va trop vite. […] Je peux la décaler en diagonale pour Kylian (Mbappé), la lober, la tirer à gauche… Avec la vidéo, je vois tellement d'options. […] Après, Martinez joue bien le coup parce qu'il fait un très bel arrêt. »