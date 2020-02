Aulas et Lyon auraient pu recruter Cristiano Ronaldo

Jean-Michel Aulas a révélé à la presse italienne qu’il n’était pas loin d’enrôler Cristiano Ronaldo lorsque ce dernier était encore un junior.

Cristiano Ronaldo aurait pu être un joueur de l’Olympique Lyonnais. C’est ce que vient de faire savoir Jean-Michel Aulas, l’homme fort du club rhodanien. Dans un long entretien accordé à Tuttosport, moins d'une semaine avant le choc OL-Juve en Ligue des Champions, JMA a indiqué qu’il s’était intéressé au quintuple Ballon d’Or lorsque ce dernier était encore au centre de formation du Sporting CP.

Aulas avait rencontré CR7

« J'ai été proche d'être le premier président de CR7. On l'avait rencontré durant un tournoi au , a déclaré Jean-Michel Aulas au quotidien transalpin et dans propos relayés par Eurosport. Il avait 15-16 ans et il était déjà très fort. J'avais essayé de l'acheter au Sporting, mais malheureusement sans succès. Il me reste la satisfaction d'avoir vu le début d'une histoire fantastique (...) Si ça ne tenait qu'à moi, il aurait gagné le Ballon d'Or cette année. » La période en question remonte au début des années 2000.

Il a essayé de faire signer Rabiot et Matuidi

Dans ce long entretien, Aulas s’est prêté à d’autres confidences. Il a notamment reconnu aussi qu’il avait été proche de faire signer deux joueurs de la durant les derniers mercatos. "Adrien Rabiot ? En janvier dernier, je l'ai voulu pour un prêt de six mois. Mais c'est à ce moment qu'il a commencé à jouer à la Juve. C'est un grand talent (…) Pour Matuidi, j’ai essayé l'été dernier, en vain. Mais je n'ai pas abandonné. On en reparlera en juin. Il serait parfait pour nous : régulier, tactique et champion du monde."

Il n’y a pas que les deux Français que le célèbre président a tenté de recruter en . Il a également tenté sa chance avec Mauro Icardi, avant que ce dernier ne rejoigne le PSG en prêt. « Le revoir en Italie ? A la Juve ? S'il veut jouer toutes les semaines, il doit venir à , a-t-il confié. L'été dernier, je l'ai dit aussi à sa femme. J'ai eu un entretien avec Wanda Nara et elle m'a fait une superbe impression en tant qu'agent ».

Aouar à la Juventus ? Aulas est prêt à conclure

Enfin, Aulas a aussi évoqué le cas de Houssem Aouar, qui est très performant cette saison et qui, de fait, est susceptible d’intéresser quelques grands clubs européens durant le prochain mercato. Si c’est la Juve qui tape à sa porte, il serait prêt à le libérer : « Le président Agnelli ne m'en a jamais parlé, mais je sais qu'il y a eu des contacts entre nos dirigeants pour Houssem. J'aimerais le voir à la Juve et j'espère que c'est son ambition aussi ». La porte est ouverte donc pour Aouar. En revanche, elle est fermée à double tour pour l’autre pépite des Gones, Rayan Cherki. Aulas le voit "devenir plus fort que Kylian Mbappé" s'il reste à l'OL "encore plusieurs années".