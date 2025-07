Haaland pour remplacer Vinicius, la formule gagnante

Real Madrid vs Al Hilal

Le Real Madrid serait prêt à remplacer Vinicius Junior par l'attaquant de Manchester City Erling Haaland, selon des informations parues dans la presse espagnole.

Depuis plusieurs mois, la tension monte au Bernabeu autour de l'attaquant international brésilien en raison de ses exigences contractuelles. Vini Jr souhaite obtenir un contrat équivalent à celui de Kylian Mbappé, mais le Real Madrid refuse de céder à ses demandes.

Dans le même temps, il se voit proposer un contrat d'une valeur d'un milliard d'euros pour rejoindre la Saudi Pro League.

Les Merengues pensent qu'il s'agit d'un bluff de la part de l'attaquant et sont de plus en plus lassés du jeu auquel Vini semble se livrer.

Madrid est de plus en plus disposé à écouter les offres pour le joueur de 25 ans et a déjà choisi Haaland pour le remplacer, selon Cadena Ser.

Le plan Haaland du Real Madrid révélé

Si le bras de fer avec Vini Jr n'est toujours pas résolu l'été prochain, alors qu'il ne lui restera plus qu'un an de contrat avec le Real Madrid, le club espagnol a décidé de le vendre.

Haaland, de Manchester City, serait alors visé. Le président du Real Madrid, Florentino Perez, rêve depuis longtemps de s'associer à l'international norvégien, qui occuperait le poste d'avant-centre au Bernabeu et permettrait à Mbappé de jouer à son poste préféré, à gauche.

Bien que Haaland soit le joueur le plus précieux au monde, avec une valeur de transfert estimée (ETV) à 184 millions d'euros, le Real Madrid estime que le financement d'un transfert aussi spectaculaire ne poserait aucun problème.

La Saudi Pro League est prête à casser sa tirelire pour signer Vini Jr, avec un transfert qui pourrait atteindre 300 millions d'euros selon certaines rumeurs. Cela permettrait aux Merengues de réinvestir cet argent dans l'as de City, âgé de 25 ans.

Bien que l'équipe de Pep Guardiola soit opposée à la vente de Haaland, qui a signé un contrat de neuf ans avec le club la saison dernière, il semblerait qu'il dispose d'une clause libératoire de 200 millions d'euros applicable aux clubs hors Premier League. Cela pourrait être déterminant pour le transfert final de l'attaquant au Real Madrid.