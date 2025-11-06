Haaland n'a pas sa place au Real selon une légende

L'attaquant norvégien est en effet considéré comme un mauvais choix pour une équipe désormais menée par Kylian Mbappé. Sneijder, grand admirateur de Haaland, a également désigné les successeurs potentiels de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui ont si longtemps brillé sous les étoiles.

Le Real Madrid souhaite-t-il faire de Haaland un Galactique ?

Le Real Madrid, géant de la Liga et célèbre pour sa politique de recrutement de « Galactiques » sous la présidence de Florentino Pérez, était fortement pressenti pour s'attacher les services du prolifique Haaland lorsque le Borussia Dortmund a libéré sa place. Aucun accord n'a finalement été trouvé, Haaland préférant suivre les traces de son père, Alf Inge, en rejoignant l'Angleterre.

L'intérêt du Real Madrid serait toujours présent, Haaland affichant des statistiques impressionnantes avec Manchester City, géant de la Premier League. Il est cependant désormais lié par un contrat jusqu'en 2034.

Pourquoi le Real Madrid a eu raison d'éviter Haaland

Le Real sera toujours à la recherche de tels talents, mais le club a contribué à faire du Français Kylian Mbappé, champion du monde, un redoutable numéro 9. Ce poste d'attaquant de pointe est déjà pourvu, ce qui signifie que Haaland aurait été un atout bien plus perturbateur s'il avait rejoint le Santiago Bernabéu.

C'est l'avis de l'ancien meneur de jeu du Real Madrid, Sneijder, qui a déclaré à AdventureGamers.com : « Je pense que le Real Madrid a fait un excellent choix en ne recrutant pas Haaland. À un moment donné, ils croyaient encore en l'utilisation de Mbappé sur l'aile gauche avec Haaland en pointe, mais je pense que la situation actuelle est bien meilleure car, pour moi, Mbappé est devenu un véritable attaquant.

Sa façon de se positionner en pointe est unique, et je pense qu'il est bien meilleur maintenant en pointe que sur le côté gauche. Recruter Haaland n'a donc plus aucun sens. C'est une bonne nouvelle pour Manchester City ! »

Les successeurs de Messi et Ronaldo : Sneijder cite trois noms

Haaland et Mbappé devraient se disputer le Ballon d'Or chaque année, brillant respectivement à Manchester City et au Real Madrid. Tous deux ont déjà été en lice pour ce prix, sans jamais l'emporter.

Cependant, le Ballon d'Or est devenu plus accessible depuis que les légendes Messi et Ronaldo sont entrés dans la dernière ligne droite de leurs carrières exceptionnelles. Cela ouvre la voie à d'autres talents, comme Ousmane Dembélé, l'attaquant du Paris Saint-Germain, pressenti pour être élu meilleur joueur du monde en 2025.

Sneijder a lui-même participé à ce débat, ayant contribué à la victoire de l'Inter de José Mourinho en Ligue des Champions en 2010. Interrogé sur les joueurs qui domineront la scène mondiale au cours de la prochaine décennie, il a déclaré : « Une fois que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo auront pris leur retraite, on parlera davantage de Mbappé, Vinicius et Lamine Yamal, comme on parle aujourd'hui de Ronaldo et Messi. Tout est une question de générations. » Après la retraite de Diego Maradona, d'autres joueurs ont émergé.

« Dans cent ans, on ne parlera plus de Mbappé, Vinicius ou Yamal de la même façon. Une nouvelle génération les aura remplacés, mais lorsqu'ils prendront leur retraite, on parlera de Mbappé, Yamal et Vinicius comme on parle aujourd'hui de Ronaldo et Messi. »