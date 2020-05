Haaland botte en touche concernant l'intérêt du Real Madrid : "Je pense seulement à faire mon travail"

Lié à un transfert du côté de Santiago Bernabeu, le Norvégien reste concentré sur son club actuel.

Erling Haaland, star du , a insisté sur le fait qu'il restait concentré sur son travail dans la Ruhr malgré les spéculations indiquant qu'il soit fortement courtisé par le . Erling Haaland, 19 ans, est devenu l'un des attaquants les plus désirés d'Europe après un début de carrière incroyable à Dortmund. L'international norvégien a joué au RB avant de rejoindre la en janvier, et il a marqué 12 buts en 11 matches pour Dortmund cette saison.

Alors que Madrid est fortement lié à un déménagement pour Haaland, l'adolescent a déclaré qu'il se concentrait sur ses performances : "Je me concentre sur cela, pas sur l'attention qui est envers moi", a-t-il déclaré mardi à Sky Sport, "Je pense à faire mon travail, qui est la chose que j'aime le plus. Je me concentre sur cela". L'ancien entraîneur adjoint du Real Madrid, Jose Morais, pense que Haaland a montré qu'il pouvait réussir au Bernabeu et être le remplaçant parfait de Karim Benzema.

"Hâte de vivre mon premier derby de la Ruhr"

"Je pense qu'Erling Haaland est un grand joueur. Il est également l'un des jeunes joueurs de très grande qualité. Ses qualités de finition sont incroyables", a déclaré Morais à Stats Perform. "Faire ce qu'il a fait pendant cette courte période pour Dortmund et créer l'impact qu'il a créé. Je pense qu'il n'est jamais trop tôt pour un joueur de qualité d'aller dans un club comme le Real Madrid. Plus la qualité de joueur est élevée, plus il y a de chances de réussir dans un club comme le Real Madrid. Vous avez beaucoup de compétition dans le club parce que vous n'y avez que de bons joueurs, des joueurs de haut niveau", a indiqué Morais.

"Karim Benzema est un joueur fantastique, un buteur, il a de la qualité et c'est pour ça qu'il a joué pour Madrid toutes ces années. Je pense que Haaland est définitivement une bonne option pour remplacer un attaquant comme lui. Probablement dans le style de Cristiano, Mbappe serait également un joueur qui pourrait avoir des similitudes dans la force et la vitesse, et la capacité de jouer", avait indiqué l'ancien entraîneur adjoint du Real Madrid.

Heureusement, la va reprendre samedi après avoir été suspendue en raison de la pandémie de coronavirus. Dortmund affrontera Schalke dans le derby de la Ruhr pour la reprise de la saison et Erling Haaland est ravi de vivre l'expérience de ce match, même s'il se jouera à huis clos sans le moindre supporter. "J'ai hâte de vivre et de jouer mon premier derby de la Ruhr", a-t-il déclaré. "J'ai joué d'autres derbies, mais jamais un comme ça."