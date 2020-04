"Haaland est le meilleur attaquant du monde et vaudra 300 millions d'euros"

Christian Vieri pense que le jeune attaquant du Borussia Dortmund est déjà la référence mondiale et coûtera une fortune.

Le jeune buteur du Erling Haaland est déjà le meilleur attaquant du football mondial, selon l'ancien international italien Christian Vieri.

Dans une interview en direct sur Instagram avec le Corriere della Sera, Vieri s'est montré louangeur avec celui qui est convoité par le :

"Haaland est le plus fort de tous et a bien fait de choisir le Borussia Dortmund, le meilleur club pour améliorer ses talents. Dans quelques années, il ira dans une grande équipe pour 200 millions d'euros, peut-être 300 millions d'euros.", a estimé Vieri, qui considère toujours que son ancien compère à l' Ronaldo Nazario est le plus grand joueur de tous les temps.

"Pour moi, le meilleur avant-centre du monde était O Fenomeno [Ronaldo], il était hors de ce monde. Ensemble, nous avons passé trois années fantastiques. Il courait plus vite avec le ballon que le défenseur sans lui."