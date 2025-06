Haaland au PSG, c'est non

Alf-Inge Haaland a envoyé un message fort concernant l'avenir de son fils, alors que les spéculations vont bon train sur un éventuel transfert

Haaland a peut-être signé un contrat colossal de 10 ans avec Manchester City cette année, mais cela n'a pas empêché les spéculations sur un éventuel transfert vers les géants espagnols Barcelone ou Real Madrid, sans oublier le PSG. Le président de Barcelone, Joan Laporta, a même déclaré que « rien n'est impossible » lorsqu'il a été interrogé sur l'intérêt potentiel pour Haaland, malgré les problèmes financiers persistants du club.

Haaland a qualifié la saison dernière d'« ennuyeuse et pas amusante » après une campagne où l'équipe de Pep Guardiola a terminé sans trophée et où l'attaquant s'est retrouvé derrière Mohamed Salah et Alexander Isak dans la liste des meilleurs buteurs de la Premier League. City et Haaland espèrent désormais remporter un titre lors de la Coupe du monde des clubs, et le père de l'attaquant s'est exprimé sur l'avenir de son fils après s'être rendu aux États-Unis pour assister au tournoi.

Il a déclaré à Marca : « Il est heureux. Il est désormais concentré sur la Coupe du monde des clubs et... oui, il est heureux. »

L'article continue ci-dessous

"Mon fils est très heureux à Manchester City"

Haaland senior considère également Manchester City comme un potentiel vainqueur de la Coupe du monde des clubs : « Je pense qu'ils sont les favoris pour remporter ce tournoi. Nous assistons à de bons matchs. Oui, je pense qu'ils font partie des favoris. Mon fils est très heureux à Manchester City. Très heureux. »

Manchester City disputera son deuxième match de groupe de la Coupe du monde des clubs lundi contre Al Ain à Atlanta.