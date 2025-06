Gyokeres se décide enfin !

Viktor Gyokeres, du Sporting, serait intéressé par un transfert à Manchester United, malgré l'absence des Red Devils en Ligue des champions.

Gyokeres est potentiellement le joueur le plus demandé à l'approche du mercato estival. L'attaquant suédois a suscité l'intérêt d'Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United et Barcelone, notamment grâce à sa superbe saison avec le Sporting. Âgé de 27 ans, il a inscrit 54 buts en seulement 52 matchs lors de la saison 2024/25 et a mené le Sporting au doublé coupe-championnat.

Manchester United a recruté Ruben Amorim du Sporting en octobre 2024 pour redresser la barre. Cependant, l'entraîneur portugais n'a pas été en mesure de répondre à toutes les attentes, les Red Devils ayant échoué en championnat et terminé à deux doigts de la Ligue Europa. Privés de la Ligue des champions et de toute compétition européenne la saison prochaine, on s'attendait à ce que United ait du mal à convaincre ses cibles estivales, comme Gyokeres, d'un transfert à Old Trafford.

Cependant, talkSPORT affirme désormais que Gyokeres serait ouvert à l'idée de retrouver Amorim à Manchester United, malgré l'absence de leur club en Ligue des champions. Les discussions entre le 20 fois champion de Premier League et le champion du Portugal concernant un transfert cet été ne seraient pas encore entamées.

L'article continue ci-dessous

Le joueur de 27 ans dispose actuellement d'une clause libératoire de 85 millions de livres sterling (100 millions d'euros) au Sporting. Cependant, le club portugais est prêt à se contenter de 60 millions de livres sterling (70 millions d'euros) après avoir conclu la même chose avec Gyokeres, qui s'est engagé avec le club pour la saison 2024/25. United devra procéder à plusieurs transferts sortants avant de pouvoir réunir les fonds nécessaires pour recruter Gyokeres.