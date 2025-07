Gyokeres, le prix secret dévoilé

AC Milan vs Arsenal

Arsenal a conclu un accord complet avec le Sporting CP pour le recrutement de Viktor Gyokeres

Arsenal a conclu un accord complet avec le Sporting CP pour le recrutement de Viktor Gyokeres, pour un transfert estimé à 63,5 millions d'euros (55 millions de livres sterling/74 millions de dollars) d'avance, assorti de 10 millions d'euros supplémentaires (8,6 millions de livres sterling/12 millions de dollars) de primes variables en fonction des performances. Cette avancée décisive est intervenue après de longues discussions sur la structure et la faisabilité des primes, qui avaient auparavant bloqué le transfert malgré un accord général sur le montant principal.

8,6 millions de livres sterling de primes variables

Le président du Sporting, Frederico Varandas, avait insisté sur le fait que la totalité des 10 millions d'euros de primes serait relativement simple à obtenir. Il a estimé que la majorité, soit 7,5 millions d'euros, devrait être perçue au cours des deux premières saisons de Gyokeres dans le nord de Londres. Après plusieurs jours de négociations, les deux parties ont trouvé un compromis. Le montant total de 10 millions d'euros reste inchangé, mais son versement a été ajusté sur une durée plus longue.

Selon le média portugais Record, les clauses de bonus révisées sont désormais liées à des objectifs individuels et collectifs. Il est important de noter que certains succès, comme les titres remportés par Arsenal ou la qualification pour la Ligue des champions, ne donneront lieu à des versements que si Gyokeres joue un rôle actif durant ces campagnes. Si les échéances de paiement, les contributions de solidarité et les modalités juridiques détaillées restent confidentielles, l'accord global satisfait à la fois la planification budgétaire d'Arsenal et les exigences du Sporting.

L'article continue ci-dessous

Les conditions financières étant désormais pleinement définies, Gyokeres devrait signer un contrat de cinq ans avec le club de Premier League, le liant à Arsenal jusqu'à l'été 2030. L'international suédois a clairement indiqué tout au long de la saga des transferts que sa seule préférence était de rejoindre les Gunners, malgré l'intérêt d'autres grands clubs, dont Manchester United.

Gyokeres a inscrit 54 buts en seulement 52 apparitions la saison dernière, un retour remarqué qui a confirmé ses qualités de buteur de haut niveau. Alors que l'international suédois portera bientôt le maillot rouge et blanc d'Arsenal, les supporters seront impatients de voir avec quelle rapidité il s'adaptera à la Premier League et s'imposera.