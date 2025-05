Hong Kong vs Manchester United

L'attaquant du Sporting CP, Viktor Gyokeres, aurait informé Ruben Amorim de sa décision concernant un éventuel transfert estival à Manchester United.

Lors de l'arrivée d'Amorim à Manchester United en septembre, de nombreuses attentes reposaient sur l'entraîneur portugais. On s'attendait à ce que sa nomination aide les Red Devils à retrouver la forme et, potentiellement, à recruter des joueurs très demandés du Sporting CP, comme Gyokeres, Ousmane Diomande et Geovany Quenda.

Les performances de United sous Amorim ont été pour le moins décevantes : l'équipe a terminé 15e de Premier League et n'a remporté aucun trophée malgré sa participation à la finale de la Ligue Europa. En dehors du terrain, les espoirs placés en Amorim pour convaincre des joueurs comme Gyokeres de rejoindre les Red Devils ont également été déçus, et The Mirror rapporte que l'attaquant suédois n'a aucun projet de rejoindre les 20 fois champions de Premier League.

Gyokeres est resté obscur quant à son avenir. Cependant, plusieurs rapports suggèrent que l'attaquant du Sporting CP pourrait rejoindre Arsenal, rival de United en Premier League, pour ajouter du sel sur la blessure des Red Devils.

Après avoir aidé le Sporting CP à réaliser un doublé national face à Benfica avec 54 buts toutes compétitions confondues, Gyokeres va maintenant pouvoir se reposer et profiter de ses vacances avant de devoir prendre une décision concernant son avenir.