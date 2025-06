Gyokeres a choisi ! La fin de la saga

Manchester United vs Aston Villa

L'avenir de Gyokeres est l'un des principaux sujets de discussion de l'été. L'équipe de Ruben Amorim et les Gunners seraient intéressés par son transfert du Sporting. Grennan, supporter de Coventry, connaît Gyokeres depuis son passage au club et a révélé pourquoi il s'attend à ce que United conclue l'accord.

S'exprimant sur le podcast You About? de la BBC, Grennan a déclaré : « Je le connais bien. Je lui ai même envoyé un message et il m'a dit qu'il y avait différentes discussions en cours. Savez-vous qui est son meilleur ami ? Haaland. C'est pourquoi je pense qu'il ira à Manchester United, car il sera à côté de Haaland. »

Lundi, il a été rapporté que Gyokeres était furieux contre le Sporting pour avoir renié sa promesse de le vendre pour 60 millions d'euros cet été, le club insistant désormais sur un montant de 80 millions d'euros. Il a supprimé toute référence au Sporting dans ses biographies sur les réseaux sociaux.

Un prix de vente trop élevé

Un transfert à Manchester United est peut-être la plus probable des deux principales options de Premier League pour Gyokeres, Arsenal donnant la priorité à l'attaquant du RB Leipzig Benjamin Sesko.