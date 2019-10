PSG-Angers (4-0), Paris et ses recrues se promènent

Les champions de France ont largement pris le dessus sur leur dauphin angevin. Sarabia, Icardi et Gueye ont tous ouvert leur compteur buts.

C’était soir de premières ce samedi au Parc des Princes. Dans le cadre de la 9e journée du championnat, les Franciliens se mesuraient à Angers. Malgré la proximité des deux équipes au classement, et comme on pouvait s’y attendre, les débats étaient tout sauf équilibrés. Paris a tenu son rang et pour faire trembler les filets adverses, il s’en est remis à ses transfuges de l’été. Pablo Sarabia, Mauro Icardi et Idrissa Gueye ont tous tiré profit de cette rencontre à sens unique pour signer leur première réalisation en L1 avec l’équipe de la capitale.

Angers n’y a jamais cru

Sarabia a été celui qui a montré la voie à suivre en trompant Butelle d’un tir décroisé à la 13e minute. Bien servi par le latéral d’un jour Ander Herrera, le milieu espagnol a ouvert le score, faisant accessoirement taire les critiques sur son manque d’efficacité.

Face à des Angévins trop poreux et venus clairement au Parc pour défendre, Paris ne risquait pas grand-chose dans cette partie. Mais, l’équipe de Thomas Tuchel a mis un point d’honneur à ne pas se reposer sur ses acquis. Appliquée, elle a doublé la mise à la 37e par Mauro Icardi. Déjà buteur mardi dernier en Ligue des Champions, l’Argentin a de nouveau fait mouche. Dans son pur style, il a surgi au point de pénalty pour convertir une passe de…Sarabia.

Neymar a dû être patient

2-0, c’était le résultat à la pause et au retour des vestiaires, les locaux ont continué à dérouler et mettre la pression sur leurs opposants du jour. Désireux de confirmer sa bonne forme actuelle, Neymar a multiplié les initiatives. C'était d'abord sans réussite. Le Brésilien a manqué deux occasions nettes face à Ludovic Butelle (60e et 75e). À force d'insister, il est quand même parvenu à ses fins en trouvant la faille à l'entame du temps additionnel.

Le match était déjà plié cependant, surtout qu’Idrissa Gueye s’est chargé de porter le score à 3-0. Dans une position inhabituelle d’attaquant, le Sénégalais a placé un tir de près suite à une reprise manquée de Sarabia, laquelle s’est donc transformée en passe décisive. En un seul match, et alors qu’il est resté muet lors des sept précédents en championnat, l’ancien Sévillan a donc réussi la performance d’être impliqué dans trois buts. Grâce à lui et au sérieux que lui et ses coéquipiers ont montré, Paris conforte donc sa place de leader et peut, de fait, accueillir la trêve internationale avec sérénité.