Guerre d'enchère pour Guirassy

Le Bayern est intéressé par la signature de Guirassy, alors que des informations font état d'un intérêt de Manchester United et de Tottenham.

Selon Bild, le Bayern est intéressé par l'arrivée de Guirassy au club, potentiellement en tant que remplaçant de l'attaquant de pointe Harry Kane. Il coûterait 20 millions d'euros et a déjà été associé à United et aux Spurs. Outre les deux clubs de Premier League, le Borussia Dortmund, Newcastle, l'Atlético Madrid et l'AC Milan s'intéresseraient également à l'international guinéen, qui a inscrit 17 buts en 14 matches cette saison.

Guirassy a rarement été aussi prolifique, son plus grand nombre de buts avant 2023/24 étant de 11 réalisations avec Stuttgart la saison dernière en Bundesliga. Cependant, cette période faste semble avoir alerté les prétendants de toute l'Europe sur la possibilité d'obtenir sa signature.

Guirassy est international guinéen et a représenté son pays à la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'a pas marqué mais son équipe a atteint les quarts de finale, où elle s'est inclinée 3-1 face à la RD Congo.

Il reprendra du service avec Stuttgart après l'AFCON. Les Stuttgartois affronteront le Bayer Leverkusen en quart de finale du DFB-Pokal mardi.