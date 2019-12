Guardiola répond aux rumeurs sur une clause de départ dans son contrat à City

Une clause de départ dans le contrat de Guardiola? L'entraîneur espagnol réagit aux rumeurs.

Pep Guardiola a affirmé vendredi vouloir "rester" entraîneur de la saison prochaine :

"Je suis incroyablement satisfait de travailler dans ce club, avec ces joueurs et si les gens pensent que je vais renoncer après de tels résultats... c'est qu'ils ne me connaissent pas", a expliqué l'ancien boss du Barça lors des son point presse avant le déplacement des Citizens dimanche à Londres pour affronter en . "Je n'ai aucune raison de partir".



La presse anglaise a évoqué une clause dans le contrat de Guardiola, qui lui permettrait de quitter les Sky Blues un an avant le terme de son contrat. "C'est faux", tonne l'Espagnol.



"J'aime ce genre de défi, j'adore me retrouver dans cette situation. Si le club veut (de moi) la saison prochaine, je vais rester ici à 100%", a-t-il encore indiqué, alors que son bail avec les Sky Blues prend fin en 2021. Pep est arrivé à City en 2016 et et a renouvelé son contrat jusqu'en 2021 l'an passé.