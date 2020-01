Guardiola voudrait garder Fernandinho à Manchester City

Pep Guardiola, le manager de Manchester City, a exprimé son souhait de compter sur Fernandinho au-delà de la saison en cours.

Pep Guardiola, le coach des Eastlands, s'est dit confiant par rapport au fait que Fernandinho va signer un nouveau contrat avec . Le technicien catalan a même décrit son milieu brésilien comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du club.

L'ex-international auriverde, qui a rejoint les champions d' en 2013 en provenance du Shakhtar, sera en fin de contrat à la fin de cette saison. Il y a eu des spéculations que cela pourrait être la dernière campagne de Fernandinho du côté d'Etihad Stadium et elles ont été nourries en partie par Riyad Mahrez, qui avait suggéré par inadvertance que le milieu de terrain de 34 ans suivrait David Silva dans sa quête d'un nouveau défi à l'issue de l'exercice en cours. L'Algérien avait commis cette bourde alors qu'il participait à un quiz sur Sky Sports.

Le départ de Silva marquera la cession d'un autre joueur historique des Eastlands après que Vincent Kompany ait fait ses adieux en mai dernier, respectivement 12 et 24 mois après que Yaya Touré et Pablo Zabaleta aient fait de même.

Mais Guardiola n'a aucun doute sur le fait que Fernandinho, qui a impressionné comme défenseur central cette saison, va rester. "C'est un problème avec Txiki [Begiristain, directeur du football de la ville], ce n'est pas mon problème", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse avant le match de troisième tour de la samedi contre Port Vale. "Bien sûr, je veux qu'il reste. Je suis tellement confiant [qu'il restera] et je suis tellement ravi de nos trois ans et demi ensemble. Il n'a pas à me convaincre de rester plus longtemps. Il m'a convaincu il y a un jour, trois ans et demi lorsque nous avons commencé à travailler ensemble. Il n'a pas besoin de faire quelque chose de spécial pour me convaincre. C'est juste [une question de] son ​​âge, son désir et comment il va finir la saison. Beaucoup, beaucoup de choses. Il connaît exactement l'opinion que nous avons sur lui dans ce club depuis de très nombreuses années. Il est l'un des plus grands joueurs que ce club ait eu dans toute son histoire."