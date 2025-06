Guardiola taille le Barça : "Ils sont..."

Espanyol Barcelone vs FC Barcelone

Pep Guardiola a remercié son club pour sa patience tout au long d'une saison difficile, affirmant que d'autres grandes équipes l'auraient renvoyé.

Revenant sur une saison en dents de scie, le tacticien catalan a confié avoir eu de la chance de conserver son poste à City lors d'une saison 2024/25 extrêmement délicate. Évoquant le manque de patience dont ont fait preuve les entraîneurs d'autres championnats européens, Guardiola a affirmé que son ancien club, Barcelone, l'aurait limogé en octobre, novembre ou décembre, alors que son équipe était en difficulté.

Le total de 71 points de City en Premier League en 2024/25 était suffisant pour garantir la qualification en Ligue des champions, mais il était bien en deçà de la moyenne pour une équipe qui avait accumulé une moyenne de 89,75 points par saison au cours des quatre campagnes précédentes. Guardiola a clairement indiqué que les performances de la saison dernière n'étaient tout simplement pas suffisantes et qu'une sérieuse reconstruction était nécessaire.

S'adressant à DAZN, Guardiola a déclaré : « J'ai toujours réussi à renverser la situation quand ça ne va pas, mais je n'y suis pas parvenu cette année. La situation a pris le dessus. » Il a ajouté : « Avec l'année que nous avons vécue, si c'était l'Espagne, je n'entraînerais pas en octobre, novembre ou décembre. Si c'était le Barça ou Madrid, ils m'auraient viré, mais là, la question ne se posait même pas. Il faut être un peu plus patient. Regardez Carlo Ancelotti : il a remporté la Ligue des champions et la Liga il y a quatre jours et maintenant, il part entraîner au Brésil. »

Certains supporters pensaient que Pep déciderait de partir cet été, mais le sextuple champion de Premier League semble déterminé à renverser la situation et à retrouver le sommet la saison prochaine. Cela dit, il a également fait sensation en promettant de quitter le club si l'effectif n'était pas réduit lors de la refonte de cet été. Avec cette menace à l'horizon, de nombreux changements sont à prévoir à l'Etihad dans les semaines à venir.