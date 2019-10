Guardiola salue le travail de Gallardo à River Plate

L'entraîneur de Manchester City ne comprend pas pourquoi Marcelo Gallardo ne figure pas dans les meilleurs coaches du monde.

Pep Guardiola a salué le travail de Marcelo Gallardo à River Plate et a mis en doute son absence parmi les nominés des meilleurs entraîneurs du monde choisis par la FIFA. "Je ne comprends pas pourquoi Gallardo n'est pas nommé parmi les meilleurs entraîneurs du monde, pas seulement depuis un an, mais depuis si longtemps", a déclaré Guardiola dans une interview accordée à TNT Sports.



L'entraîneur espagnol de a participé au prix FIFA The Best 2019 avec l'Allemand Jürgen Klopp, vainqueur, et l'Argentin Mauricio Pochettino. Gallardo, entraîneur du dernier champion d'Amérique et demi-finaliste de la Copa Libertadores, n'a pas recueilli les suffrages nécessaires afin d'intégrer la liste.



PEP GUARDIOLA, EN EXCLUSIVA CON #TNTSPORTS "No me explico que Gallardo no esté nominado a mejor DT del mundo", dijo el entrenador en #HalconesYPalomas pic.twitter.com/eUbW7aM5Tu — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) October 4, 2019

"Ce que Gallardo fait à River est incroyable, au niveau des résultats, pour donner une cohérence d'année en année. Je ne comprends pas qu'il n'ait jamais été nommé parmi les 3 meilleurs entraîneurs de l'année. On a l'impression que seule l'Europe existe", s'est plaint Guardiola.



À son tour, l'ancien entraîneur de Barcelone a exprimé son désir de faire face à une équipe dirigée par Gallardo. "J'aimerais pouvoir affronter une de ses équipes, ce serait très bien", a ajouté Pep.