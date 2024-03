Guardiola, la très grave accusation

Fernandinho a affirmé que Pep Guardiola avait bloqué le transfert de Kevin De Bruyne au Bayern afin que Manchester City puisse recruter le Belge.

Avant son arrivée à l'Etihad Stadium, De Bruyne a fait étalage de son talent exceptionnel à Wolfsburg, où il a réalisé plusieurs performances remarquables, inscrivant 16 buts et délivrant 28 passes décisives au cours d'une campagne remarquable. Guardiola, qui évoluait alors au Bayern Munich, a fait l'expérience de la menace que représentait De Bruyne lorsque son équipe a subi une défaite 4-1 face à Wolfsburg, ce qui a laissé une impression durable au manager catalan.

L'ex-star de City, Fernandinho, a fait la lumière sur la stratégie présumée de Guardiola, révélant que malgré l'intérêt du Bayern pour De Bruyne, le manager espagnol a opposé son veto au transfert, exprimant des doutes sur la pertinence du joueur pour son équipe. L'ancien capitaine de City a également insinué que Guardiola savait à l'avance qu'il finirait par rejoindre le club de Premier League et qu'il avait intentionnellement réorienté la carrière de De Bruyne vers l'Etihad.

Guardiola, la petite magouille

Fernandinho s'exprimant sur le Denilson Show: "Guardiola était au Bayern et De Bruyne à Wolfsburg. Les recruteurs du Bayern ont dit : "Nous regardons ce garçon, que pensez-vous de le faire venir ici ?". Et Pep [a répondu] : 'Non, non, non, je ne veux pas de lui, je ne pense pas qu'il s'intégrera dans notre équipe'. L'année passe, De Bruyne va à Man City. Une autre année passe, et Guardiola arrive à City. Vous comprenez ? Le gars savait qu'il allait à City et a envoyé De Bruyne là-bas".

Depuis qu'il a rejoint City, De Bruyne est devenu l'un des meilleurs joueurs de Premier League, avec un bilan impressionnant de 98 buts et 165 passes décisives en 369 apparitions toutes compétitions confondues. Sous les ordres de Guardiola, le joueur de 32 ans a joué un rôle déterminant dans le succès de City, contribuant à cinq titres de Premier League, un triomphe en Ligue des champions, cinq Coupes de la Ligue et deux Coupes d'Angleterre.