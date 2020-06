Guardiola félicite Rashford et Sterling pour leur engagement

L'entraîneur de Manchester City dit qu'il admire les stars anglaises pour avoir utilisé leur réputation pour avoir un impact positif sur la société.

Pep Guardiola dit qu'il admire Marcus Rashford et Raheem Sterling pour leur impact positif sur la société et estime que seuls les «gens stupides» pensent que les footballeurs ne devraient pas avoir d'opinion. L'attaquant de , Marcus Rashford, a réussi à convaincre le gouvernement britannique de changer leur décision et de fournir des repas gratuits aux enfants vulnérables pendant les vacances scolaires à la suite de la pandémie de Covid-19.

Pendant ce temps, son compatriote anglais, Raheem Sterling, a exprimé son soutien aux manifestations contre le racisme qui se sont répandues aux États-Unis et en Europe après la mort de George Floyd en garde à vue aux États-Unis. Les deux joueurs ont été félicités pour avoir utilisé leur statut et pour s'exprimer en faveur de la bonne cause et l'entraîneur de a riposté contre les gens qui insistent pour qu'ils s'en tiennent au sport.

"Parce que peut-être ces gens stupides ne croient pas que vous êtes aussi des êtres humains", a déclaré Guardiola à propos des critiques avant le premier match de City en trois mois contre mercredi soir. "Nous pouvons avoir une opinion identique à celle d'une infirmière, d'un médecin ou même d'un politicien. Ce que nous sommes, nous sommes des humains et pourquoi ne devrions-nous pas dire notre opinion lorsque vous croyez que vous pouvez faire une meilleure société, lorsque vous êtes public.

"Ils veulent un meilleur endroit pour les générations futures"

"Ce que Raheem Sterling a fait à plusieurs reprises, les joueurs de notre club, Marcus Rashford ou quiconque, bien sûr, ils doivent utiliser ces plateformes pour faire une société meilleure. Ils n'ont pas besoin d'avoir plus d'argent - heureusement pour eux, ils en ont assez - alors ils le font pour avoir un meilleur endroit où vivre, pour leurs familles, pour nos enfants, pour les générations futures. C’est donc toujours la raison pour laquelle, lorsque les gens disent que ce n’est pas suffisant, ce n’est bien sûr pas le cas, mais commençons par là. J'admire beaucoup ce genre de gestes parce qu'ils le font pour nous tous", a ajouté l'Espagnol.

Les footballeurs ont été généreux en faisant des dons et en aidant les communautés touchées par le Coronavirus. Guardiola en fait partie, l'entraîneur de Manchester City ayant fait un don d'un million d'euros pour aider à acheter des fournitures médicales dans sa maison de Catalogne. Bien que les matches se déroulent à huis clos, on espère que le retour du football pourra aider à remonter le moral au Royaume-Uni, qui a été gravement touché par le virus avec plus de 40 000 morts.

"Je voudrais dire aussi combien je suis heureux pour tous les clubs de qui n'ont pas demandé d'argent au gouvernement. En , cela ne s'est pas produit. Tout ce que nous pouvons faire pour ces personnes, nous devons le faire, mais pas seulement avec des applaudissements, mais de bonnes actions, car peut-être que cela revient et à ce moment-là, ils peuvent être plus en sécurité et mieux protégés pour mieux faire leur travail et sauver nos vies comme ai fait. Donc un gros compliment. Merci beaucoup. Je n'oublierai jamais ce que le NHS et les agents de santé du monde entier ont fait pour nous garder en sécurité, travaillant dans des circonstances et des situations incroyablement difficiles pour rendre nos vies plus sûres", a conclu Pep Guardiola au sujet de la crise traversée.