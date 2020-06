Manchester City, Rodri "Nous avons une meilleure équipe que le Real Madrid"

Le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, insiste sur le fait que les Citizens sont une «meilleure équipe» que le Real Madrid.

City a remporté le match aller des 8es de finale de Ligue des Champions face au Real dans la capitale espagnole sur le score 2-1 en février et il semble maintenant que le match retour se jouera plus tard cet été sur un terrain neutre.



WTF - En retard à l'entraînement, il pretexte un enlèvement par des aliens

L'article continue ci-dessous

Rodri a auparavant joué pour l'Atletico, un rival du Real, et estime que dispose d'une équipe plus aboutie.

Plus d'équipes

«C'est Madrid et ils sont loin d'être finis. Nous avons une meilleure équipe et nous l'avons montré au match aller, mais il y a une étape à franchir. Nous devons respecter l'adversaire, nous devons viser la victoire parce que, sinon, nous serons confus", a-t-il estimé dans les colonnes du quotidien AS, lui qui considère que City peut rêver à un succès en Ligue des Champions.

«L'élimination de Madrid, qui a remporté trois titres consécutifs en et qui a été si puissante ces dernières années en Europe, donnerait beaucoup de confiance pour nous dire qu'on peut gagner la C1. Mais il y a de grandes équipes en Europe, pas seulement Madrid. », a-t-il analysé.