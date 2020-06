Pour Guardiola, Manchester City n’est pas prêt pour la reprise

Le manager des Skyblues considère que Manchester City n’a pas eu suffisamment de temps pour la reprise du championnat anglais.

Le championnat anglais s’apprête à reprendre mercredi soir avec un alléchant face à face entre et . Mais les Sky Blues ne sont pas prêts physiquement, comme le déplore leur manager.

En effet, Guardioa considère que la préparation a été trop courte pour ses hommes, qu'il n'attend aps à un état de forme optimal.

« Oui, on manque encore de travail, a regretté 'Pep' en conférence de presse. Contrairement comme en ou en où ils ont travaillé cinq ou six semaines. Toutes les équipes de ne disposent que de trois semaines (de préparation). Et on sait tous que ce n’est pas suffisant. Nous sommes prêts à jouer un match, mais en enchainer un autre trois jours après, puis un autre quatre jours après, nous ne sommes pas prêts. C’est pourquoi on doit faire une rotation ».

Sondé sur le niveau actuel de son équipe, l'ancien coach du Barça reste dubitatif : « Je ne sais pas. Demain (mercredi), nous verrons son niveau. Et à partir de loi, nous allons voir et évaluer ce que nous pouvons faire de mieux »