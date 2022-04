Guardiola félicite Klopp pour le nouveau contrat

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, est heureux pour Jurgen Klopp suite à la prolongation de contrat qu’avait paraphée ce dernier au sein de son club.

Le technicien allemand a signé un nouveau bail jusqu’en 2026 avec les Reds. Une juste récompense pour l’excellent travail qu’il accomplit du côté d’Anfield, et qui pourrait aboutir sur un quadruplé historique cette saison.

Guardiola a déclaré au sujet de son confrère : « Félicitations à Jurgen et à Liverpool, c'est vraiment bien pour la Premier League. Je leur souhaite le meilleur ».

Guardiola n’exclut pas de prolonger à son tour

Récemment, Guardiola a admis que Klopp a été parmi ses opposants les plus féroces dans sa carrière de coach. Cette saison, ils se sont déjà affrontés à trois reprises et l’Espagnol n’est pas encore parvenu à le dominer (2 nuls et 1 défaite). Ça sera peut-être le cas en finale de la prochaine Ligue des Champions.

Quand il lui a été demandé s’il est en mesure d’imiter son rival prochainement, le technicien catalan a répondu : « Chacun a sa situation et si nous (son staff et sa famille ) décidons de rester plus longtemps, c'est parce que je le décide, pas parce que mon collègue Jurgen a prolongé ».

« Cela fait six saisons ensemble, tant d'années. Je profite de cette partie de la saison et j'ai du temps. J'ai une relation incroyable avec mon club, le président et le directeur général », a-t-il ajouté.

Le contrat actuel de Guardiola court jusqu'à la fin de la saison prochaine. Il n’est donc pas pressé pour l’instant afin de l’étirer : « Je suis incroyablement heureux. Je ne pourrais pas être dans un meilleur endroit que celui où je suis maintenant, ici. Je ne peux pas imaginer un meilleur endroit. Mais il ne s'agit pas seulement de moi. Nous prendrons la décision que nous prendrons. »