Guardiola désigné entraîneur de l'année en Premier League

Champion d'Angleterre avec Manchester City, Pep Guardiola a remporté le titre de meilleur entraîneur de la saison de Premier League.

Pep Guardiola a été nommé manager de la saison 2020-21 en Premier League après avoir mené Manchester City à un nouveau titre.

Les Skyblues ont rétabli leur domination nationale après avoir surmonté un départ difficile pour atteindre leur vitesse de croisière au tournant de l'année, avec une avance de 12 points sur leurs poursuivants au moment de franchir la ligne d'arrivée.

Guardiola a maintenant remporté trois titres de champion en l'espace de quatre ans, et l'entraîneur catalan confirme une fois de plus qu'il est l'un des meilleurs dans ce domaine.

En dévoilant son choix pour le prestigieux prix, la Premier League a déclaré sur son site officiel : "Guardiola remporte le prix pour la troisième fois de sa carrière de manager, après l'avoir également obtenu lors de ses deux précédentes campagnes de conquête du titre, en 2017-18 et 2018-19.

"L'Espagnol est entré dans l'histoire cette saison en faisant de Man City la première équipe à remporter le titre après avoir été huitième le jour de Noël, en menant une série de 15 matches gagnés pour reprendre le trophée à Liverpool.

"Il égale les trois prix de manager de la saison remportés par Arsène Wenger et José Mourinho, et seul Sir Alex Ferguson l'a remporté à plus d'occasions (11). Ces trois hommes sont également les seuls managers de l'histoire de la PL à pouvoir égaler les trois titres de Guardiola."

Après avoir ramené City au plus haut niveau, Guardiola était le choix le plus évident pour remporter cette distinction. D'autres ont cependant attiré l'attention en 2020-21, avec Leeds United, West Ham, Leicester et Manchester United, qui ont vu leurs efforts reconnus.

La Premier League a ajouté les noms de ceux que Guardiola a devancés : "L'homme de 50 ans a battu les autres candidats Marcelo Bielsa, David Moyes, Brendan Rodgers et Ole Gunnar Solskjaer pour le prix de la saison après que les votes du public aient été combinés avec ceux d'un panel d'experts du football pour décider du gagnant.

"Il devient le troisième lauréat de la saison 2020-21 de Man City, après que Ruben Dias ait été élu joueur de la saison et que Liam Delap ait été nommé joueur de la saison PL2."

Si Guardiola a réussi à décrocher une nouvelle couronne de Premier League et une quatrième Carabao Cup consécutive en 2021, la gloire européenne s'est une fois de plus révélée insaisissable.

City a bien atteint la finale de la Ligue des champions, mais a été battu 1-0 par Chelsea à Porto. La réparation de cette déception restera l'un des principaux objectifs de Guardiola la saison prochaine, avec un nouveau contrat à Manchester qui devrait le mener jusqu'en 2023.