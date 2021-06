Premier League – Ruben Dias élu meilleur joueur de la saison

Le défenseur portugais de Manchester City reçoit le prestigieux « Premier League Player of the Season ».

Comme après chaque fin de saison, c'est le temps des récompenses individuelles. La Premier League ne déroge pas à la règle et elle vient de décerner son « Premier League Player of the Season » (meilleur joueur de la saison de la Premier League en version française) à Ruben Dias. Le collège électoral est composé par les sponsors, les média et les fans de la Premier League.

Arrivé en septembre 2020 à Manchester City en provenance de Benfica, Ruben Dias a effectué une première saison remarquable en Angleterre. Il a remporté le championnat (32 matches, un but), la League Cup et a été finaliste de la Ligue des champions.

A 24 ans, le défenseur central a permis à Manchester City d'avoir une solide assise défensive ce que Pep Guardiola recherchait depuis de nombreuses années.

Au palmarès du « Premier League Player of the Season », Ruben Dias succède à son coéquipier Kevin De Buyne et il est le quatrième défenseur à recevoir ce prix après Nemanja Vidic (2009 et 2011 avec Manchester United), Vincent Kompany (2012 avec Manchester City) et Virgil van Dijk (2019 avec Liverpool).

Ruben Dias est également le deuxième portugais sacré après un certain Cristiano Ronaldo (vainqueur en 2007 et 2008).