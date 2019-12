Manchester City-Sheffield United 2-0, City repart de l’avant

Battu par vendredi dernier (2-3), n’avait pas le droit de se louper ce dimanche lors de la réception de Sheffield United. Tout autre résultat qu’un succès aurait définitivement mis fin aux derniers espoirs de titre chez les Sky Blues. Au final, et au sortir d’une rencontre très bien maitrisée et gagnée par deux buts d’écart, les hommes de Guardiola se sont remis à l’endroit.

32 - Sheffield United have become the 32nd different opponent that Sergio Aguero has scored against in the @premierleague out of the 33 he has faced (97%); only against Bolton (one app, no goals) has he failed to find the net in the competition. Collection. #MCISHU pic.twitter.com/Nzo8lgx9kr