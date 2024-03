Grosse tension à la mi-temps de Nice – Montpellier

Ça chauffe à la mi-temps de Nice – Montpellier.

L’OGC Nice et Montpellier s’affrontent vendredi en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. 16e au classement, les Héraultais (23pts) ont besoin d’une victoire face aux Niçois (5e, 40pts) pour se relancer dans la course au maintien. Un but que les hommes de Michel Der Zakarian sont en train d’atteindre contre le Gym en menant 2 buts à 1. Mais la scène la plus marquante du match s’est plutôt déroulée dans les tunnels.

Vives tensions à la pause de Nice - Montpellier

Alors que les deux équipes avaient été renvoyées aux vestiaires, une grosse tension a éclaté entre elles. Dans une vidéo postée par le diffuseur, Prime Video, on voit notamment les membres des staff des deux équipes essayer d’empêcher une bagarre d’éclater entre les joueurs. Pour le moment, Montpellier mène toujours au score dans ce match à tensions. Par ailleurs, ce n’est pas la première fois qu’il y a des tensions à la mi-temps d’un match en Ligue 1 cette saison.

L’image de la Ligue 1 écorchée

On se souvient encore de l’altercation entre Bruno Génésio, alors entraineur de Rennes, et Rémy Vercoutre, entraineur des gardiens à l’OL lors du choc entre les deux équipes en novembre dernier (victoire 1-0 de Lyon, ndlr. « Tu fermes ta gueule, t'es pas à Lyon, t'es pas chez toi ici », avait notamment lancé Bruno Génésio à son ancien assistant à l’OL au moment de rejoindre le vestiaire. Ce n’est que grâce à l’intervention des membres du staff de Rennes qui a empêché d’éclater entre les deux hommes.

Des scènes qui entachent l’image de la Ligue 1 déjà écorchée par les violences sur les stades. Des violences qui d’ailleurs entrainé des interdictions de déplacement des supporters lors de plusieurs matchs il y a quelques mois sous les ordres du gouvernement français. Pour info, le score n’a plus évolué entre Nice et Montpellier jusqu’au coup de sifflet final (1-2).