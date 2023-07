Grosse bagarre entre le Real et le Barça autour d'une star

le Real Madrid continue de faire valoir ses arguments auprès de l'adolescent Arda Guler.

Ces derniers jours, la capitale catalane s'est montrée optimiste quant à l'obtention par le FC Barcelone de la signature d'Arda Guler, 18 ans, en provenance de Fenerbahçe. Pourtant, le Real Madrid continue de faire valoir ses arguments auprès de l'adolescent et n'a pas perdu l'espoir de le faire signer au finish.

Guler devait rencontrer Fenerbahçe lundi pour décider de son avenir, mais soit la décision n'a pas encore été prise, soit elle n'a pas encore été rendue publique. Selon certaines informations, Milan et le Borussia Dortmund se seraient retirés de la course, mais le Real Madrid reste fermement dans la course.

Au cours des dernières 24 heures, les Blancos ont fait monter les enchères et Sport affirme que certaines informations en Turquie prétendent qu'il signera avec le Real Madrid dans les prochains jours. MD maintient qu'à Istanbul, le consensus est qu'il rejoindra les Blaugrana.

Ce qui est un peu plus sûr, c'est qu'une décision semble imminente. Ces dernières années, le Real Madrid a pris de l'avance en matière de recrutement de jeunes talents au Brésil, Vinicius Junior et Endrick Felipe ayant choisi les Blancos plutôt que le FC Barcelone. Cependant, l'été dernier, Pablo Torre a choisi de rejoindre Barcelone plutôt que les Blancos, et celui qui parviendra à faire venir Guler verra cela comme un coup d'éclat par rapport à son rival.