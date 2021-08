Griezmann vise "100 matchs de plus" avec le FC Barcelone alors qu'il rejette les discussions sur un transfert

Bien qu'il y ait eu un intérêt signalé de l'Atletico Madrid et de Manchester City cet été, le Français vise un séjour à long terme au Camp Nou.

Antoine Griezmann a déclaré qu'il prétendait à jouer 100 autres matches pour le FC Barcelone après avoir atteint cette marque honorifique ce week-end. Antoine Griezmann a été titulaire lors de la victoire en match d'ouverture de la saison du Barça contre la Real Sociedad, atteignant le cap des 100 matches pour les Blaugrana. Bien qu'il ait été lié à un départ ces derniers mois, la star française a indiqué qu'il espérait rester au Camp Nou à long terme.

"Je suis fier et heureux d'avoir atteint ce chiffre", a déclaré Antoine Griezmann sur le site officiel du FC Barcelone. "J'espère pouvoir jouer encore 100 matches et continuer à tout donner pour entrer dans l'histoire avec ce club", a-t-il ajouté. "Je veux continuer à aider l'équipe sur et en dehors du terrain, en attaque et en défense, et profiter du Barça."

Sur ses 100 matchs avec le Barça, 78 ont été joué en Liga, 16 en Ligue des champions, neuf en Copa del Rey et trois en Supercoupe d'Espagne. Antoine Griezmann a marqué 35 buts lors de ces 100 matchs, après avoir quitté l'Atletico Madrid en 2019. Il a besoin de 14 buts supplémentaires pour égaliser Thierry Henry, qui est le meilleur buteur français de tous les temps sous les couleurs du FC Barcelone avec 49 buts.

Koeman compte sur Griezmann

Avec le FC Barcelone dans une situation financière difficile, le club a indiqué qu'il serait ouvert à la vente du Français. "Ce n'est pas facile pour un club de présenter une offre pour un joueur de son niveau", a déclaré le mois dernier le président du Barça, Joan Laporta. "Mais le mercato ne fait que commencer et il y a un marché pour Antoine Griezmann".

"Si les choses commencent à bouger, nous sommes ouverts à toutes les propositions car nous sommes dans une période délicate financièrement et nous devons équilibrer les comptes pour respecter les règles du fair-play financier du championnat", avait conclu le président du FC Barcelone. Entre temps, Lionel Messi a quitté la Catalogne et l'international français sera selon toute vraisemblance chargé de porter les espoirs du Barça en compagnie de Memphis Depay en attaque.

Ronald Koeman a d'ailleur confirmé qu'il compterait sur Griezmann pour être le leader de l'attaque cette saison : "J'adore travailler avec lui. Il a l'esprit d'équipe, il aide sans le ballon, c'est une personne joyeuse. C'est un joueur qui doit faire un pas en avant et être plus efficace dans son jeu. Il sera probablement plus important, oui. Il pourrait occuper la position de Leo, ce qui lui donne beaucoup plus de liberté. Et cela pourrait être un avantage pour lui". Avec le départ de Messi, Griezmann sera attendu au tournant, mais il a les cartes en main pour devenir la star du club blaugrana cette saison.