Le Barça a déniché le successeur de Lionel Messi

Laissé vacant par Lionel Messi et son départ vers le PSG, le numéro 10 du Barça a été proposé à Philippe Coutinho.

Dans l’histoire du football, le numéro 10 a toujours été synonyme de talent, de magie et de joueurs offensifs faisant le spectacle. A Barcelone, c’est encore plus le cas depuis presque vingt ans. Débarqué en provenance du PSG, Ronaldinho avait rendu ses lettres de noblesse au 10 barcelonais à coup de talonnade, coup du sombrero et autres gestes techniques dont il avait le secret.

Le Brésilien parti, c’est finalement Lionel Messi qui a repris le flambeau de celui qui l’avait pris sous son aile depuis ses débuts en professionnel. Et le moins qu’on puisse dire est que l’Argentin a plus bien rempli sa mission avec les Blaugrana. Seulement, l’histoire d’amour entre Messi et le n°10 a pris fin il y a une semaine, avec l’annonce de sa non-prolongation au Barça et son départ vers le PSG.

Un coup dur pour le club catalan et pour tous les fans des Blaugrana et du sextuple Ballon d’Or. Mais, il semblerait qu’au sein même du Barça, on souhaiterait rapidement tourner la page de Messi, d’après El Mundo Deportivo. En effet, le quotidien catalan annonce que la tunique floquée du numéro 10 aurait déjà été proposée à un membre de l’effectif actuel.

Trop de pression pour Coutinho ?

Si certains auraient pu imaginer qu’un joueur comme Memphis Depay reprenne le flambeau ou que le Barça tente de jouer la carte de l’affectif avec Pedri pour mieux faire passer la pilule du départ de la Pulga, c’est à Philippe Coutinho qu’aurait été faite la proposition !

Recruté pour 135 millions d’euros à l’hiver 2018, le meneur brésilien a tout du flop pour le moment en Catalogne. Seulement 90 matches joués mais surtout des blessures à répétition qui n’en finissent plus. C’est donc dans cette optique que les dirigeants barcelonais auraient eu l’idée de cette proposition afin de relancer Coutinho, sous contrat jusqu’en juin 2023, et lui faire démarrer une nouvelle aventure au Camp Nou.

Mis au courant, l’ancien de l’Inter Milan et de Liverpool, qui n’a pas joué le premier match de Liga, n’a pas encore donné sa réponse mais ne serait pas forcément très chaud à l’idée de se rajouter encore un peu plus de pression avec l’ancien numéro de Messi. On ne peut que le comprendre.