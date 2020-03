Griezmann veut récupérer le n°7 à Barcelone malgré les spéculations sur son avenir

L'attaquant français a suggéré qu'un changement de numéro de maillot pourrait le rendre heureux au Camp Nou après des débuts difficiles en Catalogne.

Antoine Griezmann a laissé entendre qu'il voyait son avenir à long terme au FC Barcelone après avoir dit qu'il voulait récupérer le numéro sept, son numéro favori qui était occupé lors de sa signature en Catalogne. La star française a connu une première saison difficile au Camp Nou depuis son arrivée pour 120 millions d'euros de l'Atletico Madrid l'été dernier, marquant seulement huit fois en 26 matches de et peinant à se montrer sous son meilleur jour.

Eric Olhats, le scout qui a aidé à découvrir Antoine Griezmann en tant que jeune joueur, a affirmé dans une interview avec Mundo Deportivo la semaine dernière que le joueur "n'apprécie pas" son passage au Barça et n'est pas aidé par la façon dont l'équipe joue. Alors que le Barça devrait essayer de signer Lautaro Martinez de l' et planifier une fois de plus une tentative pour faire revenir Neymar du l'été prochain, il a été dit que Griezmann pourrait être vendu pour libérer des fonds supplémentaires.

"Le foot me manque"

Cependant, Griezmann semble se concentrer sur le fait de jouer pour le Barça pendant au moins une autre saison une fois que le football espagnol reprendra après la suspension en raison de la pandémie de Coronavirus. En effet, le joueur de 29 ans semble décidé à revendiquer le numéro de maillot actuellement détenu par Philippe Coutinho, prêté au et qui devrait être vendu par le Barça lors du prochain mercato. En parlant aux fans sur Twitch lors d'un concours eSports, Antoine Griezmann a admis qu'il aimerait récupérer le maillot qu'il portait en jouant à l'Atletico Madrid.

"Je voudrais récupérer le sept", a-t-il déclaré. Pour le moment, Antoine Griezmann attend simplement de savoir quand il pourra retourner au Barca s'entraîner avec ses coéquipiers, l' étant toujours dans un strict verrouillage car les cas confirmés de coronavirus ont franchi la barre des 80 000. "La mise en quarantaine se passe bien, mais vous ne pouvez rien faire", a-t-il dit à propos de son confinement. "Le football me manque énormément. Je ne sais pas quand la compétition sera de retour. Je ne sais pas quand je reprendrai l'entraînement."

Le Barça est en tête du classement de la après 27 rencontres, deux points de plus que son rival, le , alors qu'il tentait de décrocher un troisième titre consécutif. Les hommes de Quique Setien sont également en lice pour une qualification pour les quarts de finale de la , après avoir obtenu un match nul 1-1 à lors du match aller des huitièmes de finale. On ne sait pas encore si la campagne en cours reprendra et encore moins quand, mais l'UEFA a donné la priorité à la fin de la saison en club en reportant l' pour une année complète.