Barça - Ter Stegen n’est (vraiment) pas un connaisseur en football

Lors d’un entretien accordé à El Pais, le gardien du Barça a avoué que le football n’était pas vraiment sa passion.

Maudit coronavirus ! Le football est désormais en pause depuis plusieurs semaines, mais ça ne devrait pas trop déranger Marc-André ter Stegen, le gardien du . Pour l’Allemand, le football n’est vraiment, mais alors vraiment pas une passion.

"Les gens se moquent quand je leur dis que je n'ai aucune réflexion concernant le football. Je ne regarde pas beaucoup de foot, ou seulement quand il y a un bon match ou une rencontre avec un de mes amis. Parfois on me demande le nom d'un joueur et je n'en n'ai aucune idée", a confessé l’ancien de Mönchengladbach lors d’une interview accordée à El Pais.

FIFA pour l'aider !

En quittant le Barça un jour ou l’autre, Ter Stegen aurait donc besoin d’un sérieux cours de rattrapage afin de connaître ses nouveaux coéquipiers. À moins que FIFA ne soit là pour l’aider à combler ses carences ?

"Mieux connaître les adversaires via les jeux vidéos ? En cela m'arrive. Je ne sais pas comment ils s'appellent. Mais quand on me met une vidéo d'eux je sais parfaitement qui ils sont. Je me souviens mieux de leurs déplacements, de leur manière de se démarquer que de leurs noms", a conclu celui qui fut jadis en concurrence avec Claudio Bravo.