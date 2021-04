Griezmann "fier" de jouer pour le Barça

L'international français reconnait savourer pleinement sa période actuelle avec le Barça.

Antoine Griezmann se dit «fier» de jouer avec Barcelone, même si cela signifie qu'il ne joue pas dans son rôle de prédilection.

Griezmann s'est retrouvé déployé comme l'un des «deux» attaquants dans l'équipe de départ des Blaugrana aux côtés de Lionel Messi ces dernières semaines, bien qu'il soit plus habitué à jouer seul aux avant-postes ou alors comme neuf et demi comme c'est le cas en sélection.

Depuis le passage à un schéma en 3-5-2, Barcelone a vu son rendement s'améliorer et c'est le cas à plus forte raison de Griezmann. L'attaquant français marche sur l'eau et cela s'est encore vu ce dimanche lorsqu'il a inscrit les deux buts de sa formation lors de la précieuse victoire à l'extérieur acquise contre Villarreal (2-1).

Griezmann "travaille toujours pour l'équipe"

"J'essaie d'être là, parmi les défenseurs centraux adverses", a-t-il déclaré à LaLiga TV. "J'ai besoin de créer des espaces et de créer le décalage pour mes coéquipiers. Ce n'est pas ma position naturelle, mais je suis fier d'être à Barcelone et de jouer avec ces coéquipiers. Parfois on me demande de marquer, d'autres fois je mène l'attaque, mais je travaille toujours pour l'équipe."

Griezmann avait été annoncé comme possible partant en début de saison alors que des rumeurs ont fait part d'un mécontentement de sa part concernant la décision de son entraineur Ronald Koeman de le faire jouer sur le côté.

Griezmann avait en effet dû s'excentrer. Cela a eu un impact son rendement, et il a même perdu sa place dans le onze rentrant à un certain moment.

Sa forme, cependant, s'est améliorée depuis, et il compte 22 buts et passes décisives combinés cette saison. Un bilan séduisant et seuls Lionel Messi et Gerard Moreno de Villarreal ont fait mieux en Liga durant l'exercice en cours.