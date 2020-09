Griezmann : "Ça va venir avec Leo Messi ! Je suis très bien au Barça"

L'attaquant français a rassuré sur sa relation avec le sextuple Ballon d'Or et assure qu'il ne quittera pas le FC Barcelone cet été.

Le connaît un été agité. Après l'humiliation contre le en quart de finale de la , le Barça a frôlé la catastrophe avec le feuilleton Lionel Messi. L'international argentin a d'abord souhaité quitter le club catalan avant de faire un rétropédalage, en raison de son amour pour le club et de son manque de volonté d'attaquer son club de toujours en justice afin de forcer son départ.

Mais le FC Barcelone a également connu du changement sur le banc de touche. Ronald Koeman est arrivé pour remplacer Quique Setien après la débâcle en Ligue des champions. En interne, plusieurs joueurs sont sur le départ comme Luis Suarez et Arturo Vidal, tandis qu'Ivan Rakitic a déjà quitté le navire blaugrana. Antoine Griezmann a également vu son nom mentionner dans la rubrique départ avec des rumeurs l'envoyant un peu partout en Europe.

"Tout faire pour gagner des trophées"

L'article continue ci-dessous

Pourtant, Antoine Griezmann est toujours là et ce dernier espère faire une bien meilleure saison avec le Barça. Dans une interview accordée à RTL, Antoine Griezmann a pris la parole pour la première fois depuis l'annonce de Lionel Messi, qui va poursuivre au Barça, et a rassuré sur sa relation avec l'Argentin : "Oui, ça se passe bien. On s'entend très bien en dehors du terrain. Après c'est comme avec Kylian Mbappé, au début je ne trouvais pas les passes. J'ai eu besoin de beaucoup de temps pour le trouver. Mais ça va venir avec Leo. J'ai hâte d'y arriver et de prendre du plaisir".

Plus d'équipes

L'international français, buteur face à la , a également profité de l'occasion pour confirmer qu'il compte rester au FC Barcelone cette saison : "Oui, je ne sais pas pourquoi les gens inventent un peu des destinations à droite, à gauche, pour voir si un jour ils vont trouver. Je suis très bien là-bas, j'ai la confiance du club et du coach. Donc je suis bien. C'était une saison très compliquée pour tout le monde, là on repart de plus belle".

Antoine Griezmann a hâte d'entamer une nouvelle page avec le Barça, sous les ordres de Ronald Koeman : "J'ai très envie de connaître le nouveau coach personnellement, même si j'ai déjà parlé avec lui au téléphone, mais ce n'est pas pareil en face à face. Hâte de retrouver les coéquipiers et envie de tout faire pour gagner des trophées. Cela a été une saison blanche, ça faisait très longtemps pour le Barça, et j'ai envie d'aider mes coéquipiers pour gagner".