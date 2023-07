Jack Grealish continue de profiter des fêtes les plus épiques, le vainqueur du triplé de Manchester City étant de retour à Ibiza.

L'international anglais n'a pas arrêté depuis qu'il a aidé ses employeurs à remporter la Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions en 2022-23. Son parcours initial l'a mené d'Istanbul à un défilé de bus à toit ouvert à Manchester, en passant par une brève escale à Ibiza. Le joueur de 27 ans est aujourd'hui de retour sur l'île blanche, après avoir passé une partie de ses vacances d'été à Las Vegas.

Grealish a été aperçu derrière les platines de la boîte de nuit Hi d'Ibiza avec DJ Fisher. La star de City, coiffée d'un chapeau blanc brillant, a contribué à faire danser la foule. Grealish a également passé du temps en compagnie de Wayne Lineker - le frère de l'animateur de Match of the Day Gary - à l'Ocean Beach Club, Lineker postant sur Instagram : "Les garçons sont de retour!!!ll @jackgrealish voyage annuel à Ibiza photo annuelle #yesjack #ibiza2023".

City a des sorties amicales contre le Bayern Munich et l'Atletico Madrid à prendre cet été avant d'affronter Arsenal dans le Community Shield le 6 août et d'ouvrir la défense de sa couronne de Premier League avec un déplacement à Burnley de Vincent Kompany le 11 août.