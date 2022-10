"Grandis Kylian", Emmanuel Petit recadre encore "l'agaçant" Mbappé

Après l’avoir déjà critiqué il y a quelques jours, l’ancien international français Emmanuel Petit a de nouveau tancé Kylian Mbappé.

Décidément, la communication de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux ne passe toujours pas. La star française poste des messages énigmatiques après les matches, laissant croire qu’il n’est pas satisfait de sa situation. Son club et son entraineur n’y voient aucun inconvénient. En revanche, à l’extérieur, il est de plus en plus décrié.

Petit en remet une couche sur Mbappé

Parmi les derniers à l’avoir montré du doigt il y a Emmanuel Petit. L’ancien international français s’est totalement lâché au sujet du Bondynois. Un joueur qu’il avait pourtant encensé par le passé. « Ça m’embête de le critiquer une nouvelle fois alors que j’ai été dithyrambique à son sujet depuis son commencement. Je le trouvais à la fois excellent sur le terrain et dans sa communication. Je me disais que c’était une météorite, et je pense qu’il l’est encore. Avec une marge de progression très importante. Ceci étant dit, ces dernières semaines, je le trouve de plus en plus hors sujet ».

Le champion du monde 1998 a développé en indiquant que Mbappé a le comportement d’un enfant gâté : « Il se déplace de plus en plus du sujet central qu’est le jeu et le terrain. Il en fait de plus en plus une affaire personnelle. Certes, les promesses n’ont pas été tenues, mais j’ai envie de lui dire : « Kylian, grandis un peu ! ». C’est la vie, c’est comme ça, c’est tous les jours pareil. Est-ce qu’il faut pour autant s’arrêter de travailler et remettre tout en question ? Bien sûr que non. C’est la vie des adultes. J’ai envie de lui dire « plus vite tu règleras ce problème avec soi-même, mieux tes performances s’en ressentiront. Et ton rapport avec tout le monde sera apaisé ».

"Mbappé devrait s’inspirer de Ronaldo"

Petit a enchéri en clamant que le numéro 7 parisien ne respecte pas grand monde autour de lui : « Aujourd’hui, il agace tout le monde. Il se met même au-dessus de l’institution. Est-ce que tout ce qui s’est passé ces derniers mois lui est remonté à la tête ? Le fait d’être le mieux payé au monde. Et que le projet est construit autour de lui ? Les déclarations de Mbappé sont hors sujet. Et un manque de respect envers le club et aussi ses partenaires, car il vise certains joueurs ».

Pour finir, il l’a invité à s’inspirer d’un autre grand champion, en la personne de Cristiano Ronaldo : « Et puis, les trois de devant ça bouge constamment. Ce n’est jamais figé. Les gars passent leur temps à permuter. J’ai envie de lui dire : « Kylian, le club est plus important que n’importe quel autre joueur ». Même Cristiano Ronaldo, ne dis rien à MU, il la ferme. Et hier, il marque et donne la victoire à son équipe. Alors qu’il aurait pu le faire avec ses 5 Ballons d’Or, sa longévité au plus haut niveau et ses statistiques ».