Grand ménage à Manchester United : 10 joueurs à vendre cet été !

Gary Neville souhaite que Manchester United vende jusqu'à dix joueurs, dont Marcus Rashford

Neville a suggéré que le recrutement à United était « horrible » et que le nombre de joueurs ayant échoué au club nécessitait de nouvelles interventions chirurgicales cet été. Il a également affirmé que Bruno Fernandes était la seule recrue à avoir exercé pendant dix ans.

United occupe la 16e place de la Premier League, mais pourrait encore se qualifier pour la Ligue des champions en cas de victoire contre Tottenham Hotspur en finale de la Ligue Europa la semaine prochaine, ce qui améliorerait son pouvoir d'achat cet été.

Intervenant lors du débat des supporters sur l'Overlap, Neville a déclaré : « Trois ou quatre joueurs vont partir en fin de contrat, et il doit en faire partir cinq ou six, et ils vont devoir payer pour les faire partir. Je crois sincèrement que c'est un véritable cimetière pour tous les joueurs qui ont rejoint ce club ces dix dernières années, à l'exception de Bruno. Aucun joueur n'a progressé à part lui. Pour les autres, qu'il s'agisse d'Angel Di Maria ou de Bastian Schweinsteiger, tous les joueurs recrutés ont régressé.»

United affronte Chelsea en Premier League vendredi avant de s'envoler pour Bilbao pour la confrontation européenne de mercredi prochain contre les Spurs.