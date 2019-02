Golovin et Fabregas brillent pour Monaco – L'index de Performance de la Ligue 1

Monaco a signé son premier succès à la maison cette saison avec une très belle performance. Retour sur les prestations de la dernière journée de L1.

La victoire de l'ASM contre Toulouse sera-t-elle le déclic tant attendu pour les fans du club princier cette saison ?



La prestation des Monégasques a été très encourageante, avec, à la clé, des réalisations signées Aleksandr Golovin et Cesc Fabregas.



Monaco possède d'ailleurs deux joueurs dans le Top 5 de l'index de performance d'Opta cette semaine, un classement sur 100 points, mesurant les performances individuelles des joueurs de Ligue 1 chaque semaine.



Golovin a été déployé au milieu, où il a signé un match très abouti, avec un score de 97.7 sur l'index, qui fait de lui le meilleur de notre classement.



Son coéquipier Cesc Fabregas le rejoint dans le Top 5. Recruté depuis Chelsea en janvier, Cesc a montré beaucoup d'influence dans le jeu asémiste, sans oublier son but contre le TFC.



Lille a signé la performance collective du weekend avec un large succès 4-0 contre Nice vendredi. L'équipe de Christophe Galtier s'est forgée une réputation de jeu en contre dévastateur et un but précoce de Rafael Leao a mis le ton d'emblée.





Son score est d'ailleurs de 89.4, mais deux Dogues ont fait mieux. On parle notamment de Nicolas Pepe, deuxième cette semaine, lui qui était très convoité cet hiver en Europe.

Pepe a non seulement marqué vendredi dans le premier acte, mais a également bien combiné avec Jonathan Bamba dans le second. Ce qui lui a offert un très beau score sur notre index.



L'ancien joueur de Chelsea Loic Rémy s'est même offert un but. Le 4e des siens après avoir surgi du banc. De quoi arracher une place dans le Top 10 de l'index Opta.



Rémy n'a pas été le seul remplaçant buteur du weekend. Des joueurs comme Suk Hyun-Jun et Clinton N’Jie l'ont également fait lors du match entre Reims et Marseille.



Pendant ce temps, dans un duel importantissime pour la survie entre Angers et Dijon, un but de Stephane Bahoken a fait la différence. L'attaquant a pesé sur la défense adverse tout au long de la rencontre et son but en première période a tout changé dans un match ardu.

Difficile de ne pas parler de la victoire de Lyon contre le PSG. L'OL est d'ailleurs la première équipe à faire chuter le club francilien en Ligue 1 cette saison.



L'ancien attaquant du Celtic Moussa Dembele a été la star de l'OL, égalisant avant le repos et provoquant un penalty plus tard dans ka partie. Il en profite pour éclipser Anthony Lopes, auteur de nombreuses parades décisives.

La semaine prochaine, le PSG se préparera pour son choc de Champions League contre Manchester United en recevant Bordeaux, tandis que Lille visitera Guingamp et que Lyon défiera Nice.