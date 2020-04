Godin compare Lautaro Martinez à Suarez et Aguero

L'attaquant de l'Inter suscite l'intérêt de certains des meilleurs clubs d'Europe et son coéquipier pense qu'il est en train de devenir une référence.

Diego Godin a comparé son coéquipier, le très courtisé, Lautaro Martinez à Luis Suarez et Sergio Aguero alors que l'Argentin de l' est annoncé comme la priorité du . Comme l'a rapporté Goal en novembre 2019, Lautaro est en haut de la liste des souhaits du club catalan alors que le Barça cherche un successeur à long terme pour Luis Suarez, qui a maintenant 33 ans et est sous contrat jusqu'en 2021.

L'ennemi juré du Barça en , le , serait également intéressé, tandis que les géants de la , et , sont tous deux liés à l'international argentin. Le défenseur de l'Inter Milan, Diego Godin a fait l'éloge de l'international argentin, Lautaro Martinez, âgé de 22 ans, qui avait marqué 16 buts toutes compétitions confondues avant le report de la en raison de la pandémie de coronavirus.

"Lautaro sera au top pendant 10 à 15 ans"

"Lautaro est similaire à Luis et Sergio Aguero", a déclaré l'arrière central uruguayen à ESPN. "Il apprend à jouer avec tout son corps, dos au ballon. C'est un footballeur. Sa confiance a un plafond élevé et il mûrit à chaque match. Vous pouvez repérer des choses en lui qui vous disent qu'il sera là pendant 10 ou 15 ans". Malgré les fréquentes spéculations sur l'avenir, l'agent de Lautaro a insisté sur le fait que l'Argentin reste ancré à l'Inter bien qu'il aspire à être l'un des joueurs les courtisés lors des prochains mercatos.

"On dit que Barcelone et le Real Madrid le veulent, mais cela n'a aucun effet sur lui", a déclaré Beto Yaque à Radio La Plata. "Les autres joueurs ne dormeraient pas la nuit. Il ne m'appelle jamais pour me demander si les rumeurs sont vraies ou fausses, il se concentre sur le présent et son travail. Nous avons parlé à beaucoup de gens, cependant, il ne s'est rien passé de plus. Pour l'instant, ceux qui m'appellent ne sont pas des dirigeants de club. Il n'y a rien de formel ou de sérieux".

"C'est un rêve pour Lautaro Martinez d'être l'un des joueurs les plus convoités du marché. Mais rien de spécial ne lui arrive. La seule chose qu'il veut, c'est jouer et marquer. Sa croissance constante signifie que les meilleures équipes du monde le surveillent attentivement. Nous espérons que son travail sera récompensé comme il le mérite", a conclu l'agent de l'Argentin. Lautaro a troqué le Racing Club pour l'Inter en 2018 et il s'est rapidement imposé comme l'un des attaquants les plus impressionnants du football européen, marquant 25 buts au total depuis qu'il a rejoint le prétendant au titre en .