Ashley Young veut rester à l'Inter

L'ancien international anglais a exprimé son désir de rester à l'Inter au-delà de la saison en cours.

Ashley Young a fait part de son désir de prolonger son séjour à l'Inter au-delà de l'été, tout en admettant qu'il est tombé "amoureux" de l' .

Young a fait objet d'un transfert surprise de 1,5M€ à San Siro depuis durant la fenêtre de transfert de janvier, rejoignant le cador de la pour une durée de six mois. Le joueur de 34 ans avait passé les huit années et demie précédentes de sa carrière à Old Trafford, mais a cherché à relever un nouveau défi dans un championnat différent après avoir perdu sa place au sein de l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer.

L'article continue ci-dessous

L'expérimenté défenseur a depuis participé à six matchs avec l'Inter, aident les Lombards à concourir pour un premier Scudetto depuis 2010, ainsi que pour les trophées de la Coppa Italia et de la . Young a pris un bon départ dans son sort à Milan, mais l'épidémie de coronavirus l'a freiné dans son élan, et on ne sait pas encore avec certitude quand la campagne 2019-20 reprendra.

Plus d'équipes

La a été suspendue indéfiniment au milieu de la pandémie mondiale, ce qui laisse l'avenir de Young très incertain, malgré le fait que l'Inter ait la possibilité de garder le défenseur pour une autre année. Lorsqu'on lui a demandé s'il aimerait rester avec les Nerazzurri pendant au moins une saison de plus, l'ex-star de United a déclaré à Corriere Della Sera: "Bien sûr que j'aimerais. J'aime l'Italie, Milan, la chaleur des fans. Je veux rester et gagner. J'apprends la langue, les gens sont très passionnés."

Young a ensuite expliqué comment le patron de l'Inter, Antonio Conte, l'a convaincu de rejoindre le club, décrivant l'Italien comme un "vainqueur né" avec une forte mentalité. "Lorsque Conte m'a appelé, j'ai immédiatement ressenti sa passion, il me l'a transmise", a-t-il expliqué. "C'était une bonne opportunité et j'ai dit: 'J'y vais, je veux faire partie de quelque chose de génial."