Chelsea, Lampard confirme le retour de Ziyech

L'ailier marocain Hakim Ziyech vient de reprendre l'entrainement avec Chelsea et son entraineur espère pouvoir compter sur lui ce week-end.

a été boosté par la nouvelle que Hakim Ziyech est de retour à l'entraînement collectif et pourrait jouer contre dimanche.

L’ailier marocain a raté les six derniers matches du club londonien en raison d’une blessure aux ischio-jambiers qu’il a subie lors de la victoire contre Leeds le 5 décembre, même s’il reste à déterminer s’il est suffisamment en forme pour commencer. «Il est apte à s'entraîner. Il s’entraîne depuis deux ou trois jours, a déclaré Lampard à propos de Ziyech. Je déciderai s'il est prêt à commencer."

Il n'y a pas que des bonnes nouvelles en ce qui concerne les blessures pour les Bleus. Le défenseur Reece James étant exclu pour une blessure aux ischio-jambiers, bien que Lampard dise que ce n'est pas trop grave. "Reece James est sorti. Il a un problème aux ischio-jambiers", a indiqué le technicien anglais.

Le match de dimanche a été mis en doute lorsque Manchester City a été contraint de reporter son affrontement à lundi à la suite d'une épidémie de Covid-19 parmi l'équipe. Leur terrain d'entraînement a été brièvement fermé et toute l'équipe a été testée pour tenter de contrôler la propagation du virus. Et ce vendredi trois nouveaux forfaits ont été annoncés chez les Eastlands.

Lampard s'attend à ce que le match ait lieu, mais admet que l'augmentation rapide des cas ne fait que créer de l'incertitude. «Je ne sais pas si le match sera reporté. Je suis juste conscient de la situation et pour le moment, le match est lancé », a-t-il déclaré. «Nous savons que Manchester City avait des cas positifs. Nous en avons eu quelques-uns chez nous mais pas dans l’équipe ou dans le staff. Telle est la situation actuelle."

"En général, donc on n'est pas beuacoup sûrs que le public en raison de la nouvelle augmentation du nombre que nous constatons. Nous sommes probablement dans un environnement plus protégé, certainement sur le lieu de travail. Nous sommes actuellement testés deux fois par semaine. Je pense que c’est vraiment important. Je ne comprends pas pourquoi nous sommes descendus à un à un moment. La situation est que nous allons match par match en termes d'annulations du match, c'est à cause de tests positifs autour de ce match lui-même. Je comprends que. Ce sont des temps sont incertains."