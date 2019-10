Giroud : "Si je veux quitter Chelsea ? Pas forcément, mais..."

Buteur pour la 38e fois en équipe de France ce lundi contre la Turquie (1-1), Olivier Giroud s'est exprimé sur son avenir en club après la rencontre.

Olivier Giroud a encore marqué en sélection ce lundi contre la Turquie (1-1), dans le cadre des qualifications pour l' . Son 38e but en équipe de , qui lui permet de revenir à trois réalisations seulement de Michel Platini au rang des meilleurs buteurs de l'équipe tricolore (2e).

En difficulté à , où son temps de jeu n'est pas en accord avec ses ambitions internationales, l'ancien Gunner va peut-être devoir faire un choix en janvier et quitter le club londonien. Une question à laquelle il a apporté quelques éléments de réponse.

"Je vais me battre pour ma place à Chelsea, le coach le sait. Après, on fera les comptes en janvier", a-t-il rappelé après le match.

Déjà buteur en Islande (0-1) vendredi, Giroud a ensuite précisé : "Si j’ai envie de partir ? Pas forcément. Mais il y a des choses qui feront que... Je ne peux pas me contenter de ce que j’ai aujourd’hui à Chelsea. J’ai quelques belles années devant moi, j’ai 33 ans, j’ai encore des jambes et j’ai un profil qui va pouvoir me permettre de jouer encore quelques années. J’ai une bonne hygiène de vie et je me sens bien physiquement. J’ai envie de prendre du plaisir et jouer plus de matches. Chelsea est ma priorité. Après, si on m’oblige à faire un choix, je le ferai comme quand je suis parti d’ ."

Benjamin Quarez, au Stade de France.