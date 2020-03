Giroud : "J'ai tout fait pour quitter Chelsea cet hiver"

L'attaquant des Blues confesse avoir tout fait pour quitter le club londonien cet hiver. Il a vite oublié la déception de son départ avorté.

Barré par la concurrence et laissé en tribunes lors de la première partie de saison, Olivier Giroud manquait considérablement de temps de jeu à , au point d'envisager quitter le club lors du mercato hivernal afin de conserver ses chances de disputer l' . Mais finalement, l'attaquant français n'a pas été autorisé à quitter le club londonien pour rejoindre l' . Dans un entretien accordé à Téléfoot, Olivier Giroud est revenu sur cet épisode.

"Pour être honnête, je me suis vu jouer ailleurs. J'ai eu six mois difficiles, c'est pourquoi je voulais changer de décor pour recommencer à jouer et à m'amuser sur le terrain, alors j'ai essayé de partir en janvier. J'ai fait tout ce que je pouvais, mais Chelsea ne voulait pas me laisser partir car la condition en vigueur était qu'ils devaient recruter un remplaçant. Le 31 janvier, j'espérais toujours que je partirais. J'étais très déçu, mais Je dirais que le lendemain matin, j'ai mis cela derrière moi", a expliqué l'avant-centre de Chelsea.

"Jouer sous Conte, c'était un avantage"

"Je me suis remis directement dans l'ordre des choses et j'ai eu de la chance que nous ayons eu la pause hivernale. Je suis revenu la semaine après et j'avais hâte d'aller jouer le match contre quand je suis arrivé et j'ai marqué, mais j'étais hors-jeu. Ensuite, il y avait le but contre et j'ai commencé à jouer régulièrement. C'est comme ça maintenant. L'entraîneur (Frank Lampard) m'avait promis plus de temps de jeu et a tenu parole, alors j'ai simplement essayé de tenter ma chance", a ajouté l'attaquant des Blues.

Olivier Giroud a admis qu'Antonio Conte a joué un grand rôle dans son choix de préférer l'Inter aux autres clubs : "Tout le monde sait que le projet sportif le plus intéressant pour moi était à l'Inter Milan. Le problème était que cela traînait et bien que la et Tottenham étaient tous les deux intéressés, il ne s'agissait finalement plus de savoir où j'irais, plutôt si je pouvais partir ou non. Quant à l'Inter, j'avais parlé à Antonio Conte au téléphone et il me connaissait depuis son séjour à Chelsea, ayant été l'entraîneur qui m'a recruté ici".

"Il aimait mon profil de joueur, donc c'était un avantage, en plus l'Inter allait être en l'année prochaine et c'est un immense club. Je suis allé voir Frank Lampard dans son bureau les trois ou quatre derniers jours du mercato chaque matin pour essayer de trouver une solution. Il m'a donné ma chance, et je l'ai saisie. Finalement, Lampard avait besoin de moi", a conclu l'attaquant de Chelsea.