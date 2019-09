Girondins - Laurent Koscielny : "le PSG va venir revanchard"

Le défenseur central estime que le Paris Saint-Germain sera dans un état d'esprit conquérant à Bordeaux, samedi, après sa défaite contre Reims (0-2).

Battu pour la deuxième fois de la saison mercredi par Reims (0-2), le a l'occasion de se relancer ce samedi avec un déplacement du côté de . Les Girondins tournent bien depûis le début de la saison mais Laurent Koscielny se méfie de l'orgueil de son prochain adversaire.

Face aux journalistes, le défenseur central arrivé cet été en provenance d' pense que le PSG sera "revanchard" en . "Ils sont programmés pour gagner donc ils vont vouloir rectifier le tir après leur dernière rencontre. On est serein par rapport à nos derniers matches. On est motivés mais il faut rester humble et garder les pieds sur terre. Il faudra prendre du plaisir à défendre ensemble contre Paris, car il faudra beaucoup défendre contre eux."

L'international français est par ailleurs satisfait de la 5e place de son équipe actuellement au classement. "Depuis le début de la saison, on progresse dans la possession. Les joueurs ont plus de confiance, font preuve de plus d'initiatives. Les résultats permettent d'engranger de la confiance, jouer avec plus de liberté."

Paulo Sousa rejoint l'avis de son joueur. L'entraîneur portugais a décrypté le jeu et les intentions du PSG en conférence de presse. "Paris c'est compliqué, ils pressent très haut pour récupérer les ballons le plus proche possible du but adverse. Ils exploitent les moindres erreurs avec des joueurs d'une qualité remarquable."