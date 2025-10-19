Getafe - Real Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos

Avant d’entrer dans une semaine décisive, entre Ligue des Champions et Clásico, le Real Madrid se rend à Getafe ce dimanche pour confirmer sa place en tête de la Liga. Avec 21 points pris sur 24 possibles, les hommes de Xabi Alonso abordent cette 9e journée avec confiance, mais aussi vigilance. Le Coliseum Alfonso Pérez reste un terrain piégeux, et le déplacement en banlieue madrilène intervient à un moment charnière de la saison. Coup d’envoi à 21h, avec une diffusion en direct sur beIN Sports.

Le match entre Getafe et le Real Madrid s’annonce excitant avec diverses options de streaming pour les supporters souhaitant suivre le match en temps réel. Pour ceux intéressés par les paris, explorer les meilleurs sites de paris sportifs peut offrir des opportunités pour parier sur les résultats avec les meilleures cotes.

Le Real Madrid sous pression avant la Juventus et le Barça

Toujours privé de plusieurs cadres (Rüdiger, Carvajal, Alexander-Arnold…), le Real peut toutefois compter sur le retour de Mbappé, remis de sa gêne à la cheville. Avec 17 buts en 13 matchs, le Français reste l’arme offensive n°1 d’un Real qui devra s’adapter au jeu direct et rugueux prôné par José Bordalás. Les statistiques sont en faveur des Merengues : 7 victoires consécutives contre Getafe, dont une série de succès quasi ininterrompue au Coliseum depuis 2012.

Getty Images

Getafe : physique, vertical, mais en panne de résultats

Le style Bordalás reste fidèle à lui-même : pressing, longs ballons, et efficacité sur coups de pied arrêtés. 9 des 15 buts des Azulones cette saison ont été marqués de la tête, un record en Europe. Mais les résultats ne suivent plus : quatre matchs sans victoire et une dynamique fragile. À domicile, Getafe peut poser des problèmes, mais son inefficacité dans les temps forts l’empêche d’espérer mieux qu’un milieu de tableau.

Une gestion tactique à surveiller côté madrilène

Xabi Alonso devrait faire tourner sans déséquilibrer son onze. Mastantuono, remis de blessure, pourrait débuter sur le banc, tandis que Bellingham retrouvera son poste de relayeur. En défense, Raúl Asencio pourrait suppléer Huijsen, incertain. Devant, le trio Vinícius – Mbappé – Rodrygo devrait être aligné pour éviter toute mauvaise surprise à l’approche du Clásico.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne de télévision, les détails du streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Getafe- Real Madrid ?

🌍 Où voir le match dans le monde 🇫🇷 France BeIN Sports 1, BeIN Connect 🇪🇸 Espagne La Liga TV Bar 🌍 MENA BeIN Sports MENA 1, BeIN Connect, TOD 🇵🇹🇮🇹🇩🇪 Portugal, Italie, Allemagne DAZN (streaming) 🇬🇧 Royaume-Uni Premier Sports 1 UK 🇧🇦 Balkans Arena Premium 3 🇳🇱 Pays-Bas Ziggo Sport

🌍 Vous êtes à l’étranger ou en déplacement ? Utilisez un VPN pour accéder à votre plateforme de diffusion habituelle comme si vous étiez en France, en Espagne ou dans un autre pays concerné. Connectez-vous à un serveur en France pour regarder Getafe – Real Madrid sur BeIN Sports 1 ou BeIN Connect, ou à un serveur local pour profiter des diffusions sur DAZN, La Liga TV Bar, Ziggo ou Premier Sports. 🔄

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous n'êtes pas sûr du VPN à utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Getafe vs Real Madrid

Le match de La Liga entre Getafe et le Real Madrid se jouera au Stade Coliseum à Getafe, Espagne.

Il commencera à 21h00 le dimanche 19 octobre, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe de Getafe

Le Getafe CF devra composer sans son gardien Jiri Letacek, victime d’un coup à l’entraînement, mais pourra compter sur un retour important : celui d’Adrián Liso, de retour du Mondial U20 disputé avec l’Espagne. L’ailier a inscrit trois buts en cinq apparitions en Liga cette saison et devrait retrouver directement une place de titulaire.

En attaque, Borja Mayoral, déjà auteur de deux réalisations, mènera une nouvelle fois le front offensif. Il sera soutenu par Mario Martín, formé au Real Madrid, qui s’impose peu à peu comme un rouage essentiel du milieu getafense.

Avec ces retours et une attaque en confiance, Getafe espère capitaliser sur sa dynamique positive à domicile et poursuivre sa belle série en championnat.

Infos de l'équipe du Real Madrid

Le Real Madrid devra encore composer avec plusieurs absences majeures avant son déplacement du week-end. Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Dean Huijsen et Antonio Rüdiger sont tous forfaits sur blessure, ce qui oblige Xabi Alonso à repenser son dispositif défensif.

La bonne nouvelle vient des retours de Kylian Mbappé (cheville) et Franco Mastantuono (cuisse), remis de leurs pépins contractés pendant la trêve internationale. Tous deux devraient retrouver une place de titulaire, confirmant leur importance dans le onze madrilène.

En l’absence de latéraux de métier, Federico Valverde devrait être aligné au poste de latéral droit, tandis que Jude Bellingham, encore en quête de rythme après un début de saison compliqué, devrait retrouver une place au milieu de terrain pour relancer la machine merengue.

La forme des deux équipes

Face-à-face

Classement