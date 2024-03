Gerard Piqué veut dégommer Laporta

Gerard Piqué a été pressenti pour briguer la présidence du FC Barcelone à l'avenir, et c'est quelque chose qui intéresse la légende du club

S'adressant à Sky Sports au Royaume-Uni (via Sport), Piqué a révélé qu'il était ouvert à l'idée de prendre le poste à l'avenir, bien qu'il n'ait pas l'intention de le faire de sitôt en raison de ses engagements avec la Kings League.

"Je suis un fan de Barcelone depuis mon enfance et je vais au Camp Nou tous les dimanches. Si je peux aider d'une manière ou d'une autre, je veux le faire. C'est quelque chose que je ressens au plus profond de moi. Je ne pense pas que ce soit le moment. Je me concentre sur la Kings League, qui est en pleine expansion."

Piqué est prêt

"On ne sait jamais à l'avenir, mais c'est peut-être une option. Je n'aime pas me fermer des portes. Être président de Barcelone est une grande responsabilité, mais cela pourrait avoir un impact important sur le club si je décidais de faire un essai à un moment donné. Dans le futur, je pourrai explorer cette possibilité, mais pas maintenant".

La première occasion pour Piqué de briguer la présidence du FC Barcelone se présentera en 2026, lorsque le mandat de Joan Laporta arrivera à son terme. Il serait certainement très apprécié des membres actuels.