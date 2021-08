Gerard Piqué remercie Memphis et sait où il finira sa carrière

Dans son live Twitch, Gerard Piqué a révélé le bon message de Memphis Depay après son but contre la Real Sociedad.

Aux grands maux, les grands remèdes. Dimanche soir, au Camp Nou, l’ombre de Lionel Messi est encore présente aux quatre coins de l’enceinte catalane pour accueillir la Real Sociedad et il a fallu sortir les rames.

Pour le premier match du FC Barcelone depuis le départ de l’Argentin, les supporters barcelonais n’avaient pas encore fait le deuil. A la 10eme minutes, certains ont applaudi comme pour un hommage, d’autres ont sifflé. Nostalgiques, les fans du Barça ont dû attendre dix minutes de plus pour retrouver le sourire.

Comme un symbole, c’est Gerard Piqué qui a inscrit le premier but catalan de l’ère post-Messi. Une belle histoire d’autant plus que le défenseur espagnol avait gagné un peu plus les coeurs catalans après que le club a annoncé que la réduction de salaire majeure de Piqué samedi avait permis à Memphis Depay et Eric Garcia d’être inscrits sur la liste de la Liga et donc être présents dimanche.

Facile vainqueur du club basque, le Barça a pu savourer ce premier succès sans Messi et Piqué en a même profité pour lancer sa chaîne Twitch. Quelques heures après le coup de sifflet final, le pur produit de la Masia est revenu sur l’épisode de sa baisse de salaire et des conséquences sur Memphis.

"Je lui ai dit: 'Memphis, tu sais que je vais signer grâce à toi'. Et le fils de p*** ne m'a pas donné un seul centime, s'est amusé Gerard Piqué sur son live. Mais il m'a fait une passe spectaculaire ce soir. Il met des ballons énormes sur les corners, et les coups francs. Et lui m'a dit que la passe qu'il m'a réalisée était en remerciement d'avoir pu l'inscrire en Liga."

Piqué : "Plus de feeling avec Laporta"

Homme d’un seul club malgré son expérience à Manchester United, Piqué est prêt à tout donner au Barça pour le sortir du pétrin. D’autant plus sous la présidence de Joan Laporta, revenu au pouvoir il y a quelques mois et qui doit faire face à une vague de critiques après n’avoir pas pu prolonger Messi malgré sa promesse.

"J'ai plus de feeling avec Laporta qu'avec Bartomeu (l'ancien président, NDLR), a lâché Piqué. Plusieurs joueurs se sont sentis floués avec Bartomeu. Il y a plus de considération avec Laporta. Il met de l'ordre, des hiérarchies existent à nouveau, ce qui manquait dans le passé."

Jouant un peu les pompiers de service afin de redorer l’image du Barça, bien écorchée ces dernières semaines voire années, Gerard Piqué ne va pas quitter le navire en pleine tempête. A 35 ans, le défenseur central est chez lui à Barcelone.

"Je prendrai ma retraite à Barcelone, je peux le certifier à 100%, a insisté Piqué. Cela fait de nombreuses années que je suis ici. Si je vois que je suis pas assez compétitif pour ne pas défendre le maillot de ce club, ce jour-là, je lèverai la main et ferai un pas sur le côté pour m’arrêter."

Grand seigneur jusqu’au bout.