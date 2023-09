Gennaro Gattuso tape déjà du poing sur la table après Monaco - OM (3-2)

L’entraineur italien, Gennaro Gattuso, a eu une réaction forte après son premier match sur le banc de l’OM.

Gennaro Gattuso a vécu ce samedi son tout premier match sur un banc de Ligue 1. Le nouvel entraineur de l’OM a guidé les siens à l’assaut du Rocher avec un bras de fer contre Monaco. Malheureusement pour lui, l’issue du match ne lui a été favorable.

Gattuso regrette les erreurs défensives

Les Olympiens se sont inclinés sur le score de 2-3 au bout d’une partie très décousue. C’est un nouveau revers, mais le contenu n’a pas été infâme. Entreprenants, ils ont produit de belles choses et ont affiché un bon état d’esprit. En somme, un Marseille emballant mais sans points récoltés dans la besace.

Gattuso, en tant que compétiteur, ne pouvait se contenter d’un tel bilan. Lors de sa réaction d’après-match, il a regretté les erreurs faites et qui ont permis aux Monégasques de leur mettre trois buts. En même temps, ils n’ont pas été trop sévère avec ses hommes et a salué leurs efforts et aussi l’attitude affichée.

"On ne peut pas être content quand on perd, a-t-il pesté sur Canal+. C’est certain. Il faut mieux faire. On a encaissé trois buts qu’on aurait pu éviter. Sur l’un des trois, on s’est endormis et sur le 3e on était à 3 contre 2. Ce sont des petites choses qu’il faut améliorer sinon il est difficile de gagner. Mais j’ai remarqué de l’implication, ca fait plaisir".

Dès jeudi, l’OM sera de nouveau sortie. En Ligue Europa, les Phocéens défient Brighton. Gattuso aurait aimé ne pas disputer cette compétition. « Il faut jouer et disputer les matches tous les trois jours. Ça aurait été mieux sans. On a peu de temps et on doit se débrouiller ».